Il trailer di The Echo Chamber, nuovo film di Andrea Pallaoro, è stato diffuso per la presentazione in concorso alla 83ᵃ Mostra di Venezia. L'opera, in sala dal 10 settembre 2026 (01 Distribution), si basa sull’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, co-firmata da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.

Il cast vanta Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Nel trailer, Sarandon pronuncia una frase emblematica: “Il dolore ‘è sempre lì, è l’assenza di amore, l’assenza di significato’ ma ‘tu e io sappiamo cosa fare di quel dolore, lo sappiamo usare, quindi non sfuggirgli’”.

La sinossi descrive The Echo Chamber come una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono e dissolvono. Leo e Anne si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano, senza riuscire a lasciarsi o liberarsi. La voce di Ava attraversa le stanze e il tempo, facendo emergere ciò che resiste o non può essere trattenuto.

Produzione e protagonisti

The Echo Chamber è una coproduzione italo-belga, realizzata da Indigo Film (Italia) e Versus Production (Belgio). Prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri e coprodotto da Jacques‑Henri Bronkart e Tatjana Kozar, il film vede protagonisti Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon.

Il percorso di Andrea Pallaoro a Venezia

Andrea Pallaoro, regista italiano attivo tra Los Angeles e New York, ha un legame consolidato con la Mostra di Venezia. Il suo esordio, Medeas, fu presentato nel 2013 e premiato internazionalmente. I successivi Hannah – con Charlotte Rampling, vincitrice della Coppa Volpi – e Monica, furono entrambi in concorso a Venezia, ottenendo vari riconoscimenti. Pallaoro ha dichiarato che la Mostra ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso, e il ritorno con The Echo Chamber rappresenta un momento di profondo significato.

Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, coautrici della sceneggiatura con Bertolucci, hanno espresso gratitudine per la realizzazione del film e la sua presentazione in concorso a Venezia. Hanno sottolineato l'importanza di condividere questa storia, ideata con passione, con il pubblico della Mostra, un'esperienza che simboleggia un ritorno in una "casa amata e perduta".