L'undicesima edizione di “Emozioni in Musica” si prepara ad accogliere un parterre di artisti di spicco: Tiromancino, Serena Brancale e Levante saranno i protagonisti del festival, in programma dal 5 al 7 agosto 2026 all’antistadio Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. L’evento, che promette tre serate all'insegna della grande musica, è organizzato dall’associazione musicale “Le Ombre” e si avvale della direzione artistica di Morgan Fascioli, con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

La rassegna si aprirà mercoledì 5 agosto con l’attesissimo concerto dei Tiromancino.

La band porterà sul palco il “Quando meno me lo aspetto Tour”, un’occasione per presentare al pubblico sia i brani del loro nuovo album sia i successi più iconici che hanno segnato la loro carriera. Tra questi, spiccano capolavori come “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me è importante” e “Immagini che lasciano il segno”. Il frontman Federico Zampaglione ha descritto lo spettacolo estivo come “più rock, più energico”, anticipando un’esibizione ricca di improvvisazione e arrangiamenti musicali variabili, pur mantenendo l’inconfondibile ossatura stilistica del gruppo. La formazione dei Tiromancino, oltre a Zampaglione, include Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria, Antonio Marcucci alla chitarra e Fabio Verdini alle tastiere.

Serena Brancale e Levante: sonorità eclettiche e nuovi orizzonti musicali

La seconda serata, giovedì 6 agosto, vedrà protagonista Serena Brancale con il suo “Sacro Tour”. L’artista proporrà un’esibizione caratterizzata da un’intrigante fusione di sonorità soul, R&B, jazz e influenze mediterranee. Sul palco, Brancale sarà accompagnata da un ensemble di otto musicisti e otto ballerini, promettendo uno spettacolo coinvolgente e dinamico. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Qui con me”, il suo tour si estende anche oltre i confini nazionali, con date già previste a Londra, Madrid e Barcellona.

La chiusura del festival, venerdì 7 agosto, sarà affidata a Levante, che incanterà il pubblico con il concerto “Dell’amore Live in estate 2026”.

La cantautrice alternerà i suoi brani più amati e conosciuti a nuove produzioni, offrendo un’esperienza musicale variegata. Levante, fresca della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Sei tu”, accompagna questo tour estivo all’imminente uscita del suo nuovo album, intitolato “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”. Il tour ha preso il via il 3 luglio, toccando le principali rassegne estive italiane, club e arene, e il suo repertorio include anche il brano “Al mio paese”, nato dalla collaborazione con Serena Brancale e Delia.

Organizzazione e dettagli per la partecipazione

L’organizzazione del festival “Emozioni in Musica” è curata dall’associazione musicale “Le Ombre”, fondata da Silvio Brocco, con la consolidata direzione artistica di Morgan Fascioli e il supporto del patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

La manifestazione si conferma un appuntamento di grande attrattiva culturale per il territorio. I biglietti per le singole serate sono già disponibili in prevendita online sulle piattaforme Ticketone e Ciaotickets. Per chi preferisce l’acquisto tradizionale, la vendita nei punti fisici autorizzati aprirà lunedì 13 aprile alle ore 11.