A tre anni dalla scomparsa di Michela Murgia, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ricorda la scrittrice sarda e il valore della sua voce nel dibattito pubblico e culturale.

"La parola come spazio di libertà"

"Michela Murgia è stata una donna che ha fatto della parola uno spazio di libertà - afferma Todde - scegliendo di esporsi e di mettere in discussione ciò che sembrava acquisito.

Ci ha ricordato quanto possa essere ancora sovversiva la voce delle donne quando sceglie di farsi sentire".

Il ricordo attraverso le sue parole

"A tre anni dalla sua scomparsa voglio ricordarla attraverso le sue parole, che continuano a interrogarci e a tenere aperto uno spazio di confronto nella nostra società", conclude la presidente della Regione Sardegna