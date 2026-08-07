Sarà Toni Servillo, uno dei più autorevoli interpreti del panorama artistico internazionale, il protagonista assoluto della 31ª edizione del Premio Faraglioni Capri International. Il prestigioso riconoscimento gli sarà conferito domenica 30 agosto 2026 nel suggestivo scenario del Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo, tra i luoghi più affascinanti e ricchi di storia dell’Isola Azzurra. Il Premio, che da oltre trent’anni celebra le personalità che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della cultura, della musica, del cinema e dello spettacolo, onora quest'anno un artista capace di rappresentare l'eccellenza del teatro e del cinema italiano nel mondo.

Prima della cerimonia di consegna, lo stesso Toni Servillo offrirà al pubblico un suo intervento teatrale, un momento artistico dedicato che aprirà la serata e accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso il suo straordinario percorso umano e professionale. L'attore ha accolto con emozione il conferimento del Premio Faraglioni Capri International, dichiarando: "Sono grato a Capri Arte e ai fratelli Damino per aver voluto conferirmi il Premio Faraglioni Capri International, che nelle trenta precedenti edizioni ha onorato tanti nomi prestigiosi della musica, del cinema e dello spettacolo dal vivo. Sono inoltre lieto di essere premiato in uno dei luoghi della Campania più apprezzati nel mondo per storia, cultura e bellezze naturali."

Un Percorso Artistico di Rilievo Internazionale

L’omaggio del Premio Faraglioni giunge in una stagione particolarmente significativa per l’artista.

Per la sua interpretazione ne La grazia di Paolo Sorrentino, Toni Servillo ha infatti conquistato la Coppa Volpi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, oltre al suo quinto Nastro d’Argento e al Globo d’Oro come Miglior Attore, confermando ancora una volta il suo straordinario prestigio artistico anche a livello internazionale. Nel corso della sua carriera, Servillo ha fondato nel 1977 il Teatro Studio di Caserta e nel 1987 è stato tra i fondatori di Teatri Uniti, portando in scena opere di autori classici e contemporanei e collaborando con registi di fama come Mario Martone, Paolo Sorrentino e Matteo Garrone.

La Serata di Gala: Conduzione e Omaggi Musicali

A condurre la serata sarà la giornalista RAI Eleonora Daniele, tra i volti più autorevoli e apprezzati della televisione italiana.

Ad arricchire il programma saranno anche gli omaggi musicali di Simona Molinari, tra le interpreti più eleganti della scena musicale italiana contemporanea, vincitrice della Targa Tenco e artista capace di fondere con raffinata personalità jazz, canzone d’autore e sonorità moderne. Si esibirà anche il duo Ebbanesis, formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, protagoniste di un originale percorso artistico dedicato alla tradizione musicale napoletana. Per l’occasione proporranno alcuni brani tratti dal loro apprezzato progetto ispirato al Così fan tutte di Mozart, con adattamento di Andrej Longo e riduzione musicale di Leandro Piccioni e Mario Tronco. Tra gli ospiti attesi figurano numerose personalità del mondo della cultura, del cinema, dell’imprenditoria e delle istituzioni, confermando il Premio Faraglioni Capri International come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate italiana.

Il Prestigioso Riconoscimento e i Suoi Ideatori

Il Premio Faraglioni Capri International, che sarà consegnato dal Sindaco Paolo Falco, consiste in una scultura in argento raffigurante i celebri Faraglioni dell’Isola, simbolo di Capri nel mondo, fissata su una base in marmo che richiama il colore del mare caprese. L’opera, come sin dalla prima edizione, è stata realizzata dai Maestri Argentieri di Pierino Gioielli di Anacapri. Ideato, prodotto e organizzato da Capri Arte dei fratelli Aldo e Bruno Damino, il Premio rappresenta una delle più longeve e prestigiose manifestazioni culturali italiane. L’iniziativa si avvale del patrocinio morale e della collaborazione istituzionale della Città di Capri, continuando a promuovere il dialogo tra arte, spettacolo e territorio, contribuendo alla valorizzazione dell’identità culturale di Capri nel mondo.