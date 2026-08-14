L'artista siciliano TonyPitony, con la sua maschera ispirata a Elvis Presley, ha vissuto un periodo di grande successo, affermandosi nella musica e nel debutto cinematografico. La sua ascesa è iniziata al Festival di Sanremo, dove il duetto con Ditonellapiaga nella serata delle cover lo ha consacrato al grande pubblico. La scelta della maschera, ha spiegato, per ricordare che nessuno è al di sopra della propria umanità.

Il fenomeno digitale: da 'Scapezzolate' ai record

Il brano 'Scapezzolate', sigla ufficiale del Fantasanremo, ha segnato una svolta.

Il singolo 'Donne ricche' ha conquistato il disco d'oro Fimi/Niq, rimanendo per oltre due mesi nella Top 10 di Spotify. L'album omonimo ha ottenuto la stessa certificazione. I numeri digitali testimoniano il fenomeno: oltre 120 milioni di streaming in un anno e 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, con 150.000 nuovi follower durante la settimana del festival.

Dai palchi europei al debutto cinematografico

Il successo digitale si è riversato sui palchi: il tour 'Teletony' ha collezionato 23 date sold out tra Italia e capitali europee, con oltre 25.000 biglietti venduti e il Fabrique di Milano esaurito in otto ore. L'estate ha visto oltre 30 date nei festival italiani. L'apice live è atteso il 4 settembre agli I‑DAYS Milano Coca‑Cola, dove sarà l'unico artista italiano headliner.

Sul fronte musicale, ha pubblicato 'L’ammor' con Tommy Cash (e un videogioco 8-bit) e 'Cadillac' con Guè e Shablo. Ha poi annunciato il debutto cinematografico con 'Decreto Correttezza', presentato a Ciné – Giornate di Cinema a Riccione e in uscita nel 2027.

L'identità artistica di TonyPitony: tra provocazione e Sanremo

TonyPitony si è imposto con uno stile originale e una forte presenza scenica, distinguendosi per creatività e irriverenza. Il suo debutto cinematografico è stato annunciato con la tipica provocazione: «Dopo aver cambiato la musica italiana, è il momento di cambiare anche il cinema italiano (in peggio)». Su un possibile ritorno al Festival di Sanremo, l'artista ha le idee chiare: «La prenderei in considerazione, ma solo a modo mio. Non ci andrei per adattarmi, ma per portare il mio linguaggio». La sua condizione è «o tutto o niente».