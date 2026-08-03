È stato presentato il programma degli eventi che animeranno l’Agosto Torgianese dal 7 al 17 agosto a Torgiano, in provincia di Perugia. L’iniziativa comprende la ventiseiesima edizione di Calici di Stelle e la quarantatreesima dei Vinarelli, due appuntamenti centrali per l’estate del borgo umbro, organizzati rispettivamente dalla Strada dei Vini del Cantico e dalla Proloco di Torgiano. La presentazione si è svolta a Palazzo Donini a Perugia, alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, dell’assessora regionale al turismo Simona Meloni e dell’assessore alla cultura Tommaso Bori.

Il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, ha ringraziato le associazioni organizzatrici, sottolineando come tali iniziative siano un'occasione di rilevanza non solo per Torgiano ma per l'intera regione. La presidente Proietti ha elogiato Torgiano come "piccolo Comune che ha saputo creare negli anni un ecosistema di grande coesione sociale e culturale", evidenziando l'importanza di servizi e attività per una alta qualità della vita. L’assessora Meloni ha rimarcato la "forte contaminazione" tra i festival regionali e le tipicità enogastronomiche, affermando la missione regionale di "promuovere l’Umbria autentica, la nostra identità e le tradizioni enogastronomiche". L’assessore Bori ha concluso che "socialità, enogastronomia e cultura convivono perfettamente a Torgiano in queste giornate di agosto".

Calici di Stelle: degustazioni e consumo responsabile

La manifestazione Calici di Stelle prenderà il via venerdì 7 agosto, prevedendo la partecipazione di circa 2000 visitatori per una notte dedicata al vino. L'evento offrirà degustazioni dei migliori vini delle 32 cantine della Strada dei Vini del Cantico, abbinati a piatti tipici proposti da ristoranti, 10 Pro Loco e aziende dei 13 Comuni aderenti. La presidente della Strada dei Vini del Cantico, Annamaria Palomba, ha annunciato un "programma ricco anche quest’anno con 34 stand dislocati in tutte le piazze e le vie del centro storico", enfatizzando il messaggio etico del bere consapevolmente. Sarà fornito un kit dell’alcol test monouso per ogni acquisto di ticket e bicchiere, promuovendo un consumo responsabile del vino.

Dalle ore 20.30, sotto le stelle, sarà possibile scegliere tra oltre 70 tipologie di vini delle Doc Colli Perugini, Assisi, Torgiano, Todi e Colli Martani, accompagnati da musica dal vivo e uno spettacolo pirotecnico finale.

I Vinarelli: arte, vino e convivialità nelle vie del centro storico

Dal 8 al 17 agosto, Torgiano ospiterà l'edizione 2026 dei Vinarelli, evento che unisce arte, cultura, enogastronomia e convivialità. Le vie del centro storico si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto, dove artisti locali e internazionali creeranno opere uniche utilizzando il vino al posto dell'inchiostro tradizionale. Il presidente della Proloco di Torgiano, Marino Burini, ha descritto i Vinarelli come "una proposta trasversale rivolta a tutta la comunità", dall'arte alla musica, al teatro, anche per i più piccoli.

Nato negli anni Ottanta, è diventato uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Il suo format, tanto semplice quanto poetico, prevede la realizzazione di acquerelli su carta con pigmenti di vino, prodotto identitario del territorio, che diventa il mezzo per diluire i colori e dar vita a quadri e bozzetti, in un profondo intreccio tra arte, territorio e tradizione enologica. La serata clou sarà il 17 agosto, quando oltre novanta pittori provenienti da tutto il mondo animeranno le vie di Torgiano, trasformandole in un atelier sotto le stelle, dipingendo dal vivo con il vino.

La Strada dei Vini del Cantico: promozione del territorio

La Strada dei Vini del Cantico è un'associazione impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso la cultura enogastronomica e la diffusione dei prodotti tipici locali. Riunisce numerose aziende vitivinicole, ristoratori, enti e associazioni dei Comuni coinvolti, favorendo la conoscenza e la promozione del vino e delle tradizioni umbre.