In occasione del centenario della nascita di Marisa Merz, unica presenza femminile del movimento dell’Arte Povera, la città di Torino si prepara a ospitare una grande retrospettiva. Intitolata “Marisa Merz – La danza delle ore”, l'esposizione si configura come un profondo omaggio all'artista, riconosciuta come una delle voci più significative nel panorama internazionale del Novecento. La mostra, in programma dal 29 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, coinvolgerà tre prestigiose istituzioni cittadine: il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, la Fondazione Merz e la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea.

Il percorso espositivo articolato tra le tre sedi permetterà di approfondire le diverse fasi della ricerca artistica di Marisa Merz. Le opere esposte testimonieranno la sua sperimentazione con materiali umili e la straordinaria forza concettuale che caratterizzò la sua produzione, in costante dialogo con altri protagonisti dell'Arte Povera. L'iniziativa intende valorizzare il suo contributo sia nella dimensione privata sia in quella pubblica e sperimentale della sua indagine.

Un progetto espositivo diffuso tra le istituzioni torinesi

La collaborazione tra il Castello di Rivoli, la Fondazione Merz e la GAM di Torino, riconosciute come tra le principali istituzioni italiane dedicate all’arte contemporanea, è il fulcro di questo ambizioso progetto.

Tale sinergia evidenzia l'indiscussa importanza di Marisa Merz nel panorama artistico e culturale, offrendo al pubblico un'occasione unica per conoscere e approfondire la sua vasta opera attraverso un percorso espositivo diffuso e capillare nell'intera città di Torino.

L'eredità e l'influenza di Marisa Merz nell'Arte Povera

Marisa Merz fu una protagonista indiscussa, insieme ad altri nomi storici dell’Arte Povera, di una stagione artistica che rivoluzionò profondamente il rapporto tra materiali, installazione e spazio. Questa retrospettiva torinese si configura come un'occasione preziosa per riflettere non solo sul fondamentale contributo femminile all’arte, ma anche sulla persistente vitalità dell'Arte Povera come corrente artistica ancora oggi estremamente influente.

Il centenario della nascita di Marisa Merz si trasforma così in un significativo momento di valorizzazione e di memoria, celebrato attraverso un progetto espositivo di ampio respiro che coinvolge alcune delle più prestigiose istituzioni culturali della città.