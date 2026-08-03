Torino celebra il maestro del thriller Dario Argento con il ritorno del Torino d'Argento Tour Locations, dedicato al suo cinema. Fissato per domenica 6 settembre, l'itinerario esplora le location torinesi dei suoi film. Il programma prevede passeggiate cinematografiche, incontri e approfondimenti sull'opera di Argento. Questa edizione, dedicata a "Occhiali Neri", ospita Mario Pirrello (protagonista) e Antonio Tentori (storico collaboratore e studioso del cinema di genere). Si toccano sette celebri film: "Il gatto a nove code", "4 mosche di velluto grigio", "Profondo rosso", "Non ho sonno", "Ti piace Hitchcock?", "La terza madre" e "Giallo".

Prevista una tavola rotonda (ore 18) su "Occhiali Neri" e l'opera di Argento; passeggiata inaugurale (ore 9 da piazzale Duca d'Aosta). Conclusione con cena, premio "argentiano dell'anno" e quiz "Occhiali Neri" con premiazione di Mario Pirrello.

Itinerario tra le location cinematografiche

Il Torino d'Argento Tour Locations è un appuntamento fisso per gli appassionati che desiderano riscoprire la città attraverso le atmosfere suggestive del grande cinema. Gli organizzatori, Pupi Oggiano e Gabriele Farina, raccomandano abbigliamento e calzature comode e rispetto dei luoghi.

Tra le tappe significative: il cimitero Monumentale (da "Non ho sonno", "Il gatto a nove code"); la Galleria Subalpina ("4 mosche di velluto grigio"); il Teatro Carignano e piazza CLN (da "Profondo Rosso").

Immancabile la Villa Scott, l'inquietante "villa del bambino urlante" di "Profondo Rosso". Il tour include anche la Mole Antonelliana (sede dal 2000 del Museo Nazionale del Cinema) e la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, sfondo di altre pellicole.

Torino: musa e capitale del cinema di Dario Argento

Il legame tra Dario Argento, maestro del cinema di genere italiano, e Torino è profondo, dagli anni '50. La città, da lui definita "il luogo dove i miei incubi stanno meglio", èdivenuta un teatro privilegiato per le sue narrazioni inquietanti. Argento ha ambientato otto film a Torino, consolidando la sua identità di capitale italiana del cinema. Dal 2020, Torino è ufficialmente tale, e il Torino d'Argento Tour Locations rafforza questo legame, invitando a riscoprire la città attraverso la Settima Arte.