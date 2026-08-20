Torna a Torre del Greco l'atteso appuntamento con il ‘Voci d’autunno Jazz Festival’, giunto alla sua quarta edizione. A partire dal 4 settembre 2026, il suggestivo complesso degli ex molini meridionali Marzoli si trasformerà per quattro fine settimana in un vibrante palcoscenico per la musica jazz. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e con la direzione artistica di Gennaro Russo, offrirà al pubblico serate indimenticabili con ingresso gratuito e posti a sedere disponibili fino a esaurimento, negli spazi esterni della struttura situata in via Calastro.

Il festival si preannuncia ricco di appuntamenti di rilievo, con un cartellone che vede protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale. Il programma dettagliato prevede:

Venerdì 4 settembre: Raphael Gualazzi con il suo complesso, per un'apertura all'insegna del grande talento italiano.

Raphael Gualazzi con il suo complesso, per un'apertura all'insegna del grande talento italiano. Sabato 5 settembre: Chanda Rule & Sweet Emma Band, con le loro sonorità avvolgenti.

Chanda Rule & Sweet Emma Band, con le loro sonorità avvolgenti. Venerdì 11 settembre: ‘L’imbroglio sul lenzuolo’ di Daniele Sepe, un progetto originale che vedrà la partecipazione speciale di Flavio Boltro.

‘L’imbroglio sul lenzuolo’ di Daniele Sepe, un progetto originale che vedrà la partecipazione speciale di Flavio Boltro. Sabato 12 settembre: Sergio Cammariere, con la sua inconfondibile eleganza al pianoforte e alla voce.

Sergio Cammariere, con la sua inconfondibile eleganza al pianoforte e alla voce. Venerdì 18 e sabato 19 settembre: un doppio appuntamento con Ray Gelato & The Giants e Vincent Peirani Living Being IV, che presenterà “Time reflections”, promettendo due serate di grande intensità.

un doppio appuntamento con Ray Gelato & The Giants e Vincent Peirani Living Being IV, che presenterà “Time reflections”, promettendo due serate di grande intensità. Venerdì 25 settembre: Karima con “Canta autori”, un omaggio ai grandi della musica d'autore.

Karima con “Canta autori”, un omaggio ai grandi della musica d'autore. Sabato 26 settembre: Athene Wilson accompagnata dai Luca Giordano Band, per una chiusura in grande stile.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, garantendo un'esperienza serale completa per gli appassionati e i curiosi.

Il Festival nel Cuore della Programmazione Culturale di Torre del Greco

Il ‘Voci d’autunno Jazz Festival’ non è solo un evento a sé stante, ma si inserisce come pilastro fondamentale nella più ampia programmazione culturale di Torre del Greco per il 2026. Questa rassegna, che celebra quest'anno la sua quarta edizione, si affianca ad altre iniziative consolidate come Torre in fiaba, TorRidendo e Natale a Torre, contribuendo a un'offerta diversificata per la cittadinanza e i visitatori.

L'evento jazz, in particolare, è parte integrante del progetto “Tra il Vesuvio e il mare, l’arte è circolare”, un'iniziativa di ampio respiro approvata dalla Città Metropolitana. Il festival beneficia di un sostegno finanziario che include fondi comunali destinati ai servizi collaterali, a testimonianza dell'importanza strategica attribuita a manifestazioni di questo calibro.

Crescita e Valorizzazione del Territorio attraverso la Cultura

L'amministrazione comunale di Torre del Greco ha da tempo individuato nella programmazione culturale uno strumento essenziale per la crescita commerciale e turistica della città. Eventi come il ‘Voci d’autunno Jazz Festival’ sono concepiti non solo come momenti di intrattenimento, ma come vere e proprie occasioni di sana aggregazione per la collettività, un concreto sostegno all'economia locale e un potente volano per il turismo.

Il successo di queste iniziative è stato ampiamente confermato negli ultimi anni, con un riscontro estremamente positivo in termini di partecipazione e gradimento da parte della cittadinanza. La scelta di location storiche e suggestive, come gli ex molini meridionali Marzoli, contribuisce inoltre a valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico di Torre del Greco, assecondando la sua intrinseca vocazione turistica e culturale.