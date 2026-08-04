Tre studenti dell'Università degli Studi di Cagliari – il flautista Stefano Ligas, la violista Teresa Lavena e la clarinettista Angelica Buanne – sono stati selezionati per l’Orchestra nazionale universitaria (UniON). Il progetto riunisce giovani musicisti da tutti gli atenei italiani, offrendo loro l’opportunità di coniugare il percorso accademico con l’impegno musicale.

Dopo l’ammissione, i tre hanno partecipato a prove a distanza e a una settimana di formazione a Pavia. Il debutto è avvenuto il 3 giugno 2026 al Teatro Fraschini di Pavia con un concerto inaugurale.

L’Ateneo di Cagliari ha sottolineato il loro percorso di "impegno, passione e dedizione", dove la musica scandisce il ritmo quotidiano di lezioni ed esami.

Stefano Ligas è studente al quinto anno di Medicina e ha completato il biennio accademico di flauto al Conservatorio di Cagliari “Pierluigi da Palestrina” nel 2025. Angelica Buanne, studentessa al terzo anno di Lettere Moderne, ha conseguito la laurea triennale in clarinetto nel 2025 presso lo stesso Conservatorio e dal 2024 è membro dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cagliari. Teresa Lavena, studentessa di Lettere Classiche, a otto anni ha iniziato a studiare viola e ha ottenuto il Diploma Accademico di II livello nell’aprile 2026.

UniON: un progetto per il talento musicale universitario

L’Orchestra nazionale universitaria UniON è stata ideata da Gianluca Scandola in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’iniziativa mira a valorizzare il talento musicale degli studenti universitari italiani, permettendo loro di continuare a suonare durante gli anni di studio in un contesto inclusivo e formativo che abbatte barriere linguistiche, economiche e sociali. L’orchestra, composta da oltre settanta musicisti selezionati tramite audizioni, include studenti, neolaureati e personale universitario da numerosi atenei italiani.

Il concerto inaugurale si è tenuto il 3 giugno 2026 al Teatro Fraschini di Pavia, diretto da Nicolò Jacopo Suppa e con il violinista solista Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021.

Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo, Università IULM e Fondazione Monte di Lombardia, e patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dalla CRUI. Il valore formativo di UniON è stato sottolineato anche da Gianluigi Mattietti, docente di Storia della Musica e Fondamenti di Musica all’Università di Cagliari e membro del Comitato Scientifico dell’Orchestra.

L'esperienza degli studenti e gli obiettivi di UniON

I tre studenti cagliaritani hanno incontrato il prorettore vicario Gianni Fenu, la prorettrice per la comunicazione e l’immagine Elisabetta Gola, e la responsabile dell’ufficio di gabinetto Alessandra Orrù, raccontando la loro carriera accademica e musicale, le aspirazioni e l’esperienza nell’orchestra nazionale universitaria.

UniON è concepita per diventare un punto di riferimento stabile per i giovani musicisti universitari italiani, con concerti aperti al pubblico e un docufilm realizzato con la collaborazione di studenti dell’Università IULM.

Il Comitato d’Onore dell’iniziativa è presieduto da Fedele Confalonieri e include personalità della cultura italiana. Il Comitato Scientifico è presieduto da Luca Aversano dell’Università Roma Tre. L’Orchestra nazionale universitaria offre un’opportunità per integrare la formazione musicale con quella accademica, promuovendo la crescita personale e professionale.