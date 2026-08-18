Dall'inizio del 2026, il termine "femminicidio" si è affermato come la parola più consultata sul portale Treccani.it, la piattaforma digitale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana. L'istituzione ha pubblicato una classifica dei dieci neologismi di maggiore interesse per gli utenti, offrendo uno spaccato significativo dei temi centrali nel dibattito culturale e sociale contemporaneo. Il "femminicidio" non solo si conferma tra i vocaboli più ricercati, ma è stato anche designato come "parola dell'anno 2023" dalla Treccani stessa, un riconoscimento che ne sottolinea la rilevanza.

Secondo la sua definizione, il termine indica l'uccisione di una donna da parte di un uomo, spesso il partner, inserita in un contesto di oppressione di genere strutturato e profondamente radicato.

Al secondo posto della classifica si posiziona "maranza", un termine che, dal suo significato originario di "abitante delle periferie, zotico", si è evoluto per descrivere un giovane appartenente a gruppi di strada con atteggiamenti vistosi e talvolta volgari. La lista dei dieci neologismi più consultati prosegue con "fake news" (terza posizione), che identifica notizie false diffuse online; "overtourism" (quarta posizione), che descrive l'eccessivo afflusso turistico con conseguenze negative su monumenti, ambiente e residenti.

Seguono poi "influencer" (quinta), "smart working" (sesta), "rider" (settima), "follower" (ottava), "meme" (nona) e, infine, "selfie" (decima). Questa selezione evidenzia chiaramente le principali tendenze sociali, digitali e culturali che hanno caratterizzato l'Italia negli ultimi anni.

Il "femminicidio": centralità e diffusione nel vocabolario

La scelta del "femminicidio" come "parola dell'anno 2023" da parte dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, nell'ambito della campagna #leparolevalgono, mira a sottolineare l'urgenza di una riflessione e di un dibattito costante sul fenomeno della violenza di genere. Come evidenziato da Valeria Della Valle, direttrice scientifica del Vocabolario Treccani insieme a Giuseppe Patota, l'importanza del termine non risiede nella sua frequenza d'uso quantitativa, ma nella sua rilevanza socioculturale.

La parola è divenuta un vero e proprio campanello d'allarme, segnalando l'intensità della discriminazione di genere nella società e nei media. Nella sua piena accezione, il "femminicidio" offre la capacità di nominare con precisione l'uccisione di una donna in quanto tale, quale espressione di una cultura maschilista e patriarcale plurisecolare, contribuendo a rendere il fenomeno visibile e analizzabile sia linguisticamente che socialmente.

Introdotto ufficialmente nella lingua italiana nel 2001 e registrato nei Neologismi Treccani nel 2008, il termine ha visto la sua diffusione crescere parallelamente alla crescente rilevanza del problema nella società italiana. L'incremento delle consultazioni su Treccani.it e il dibattito pubblico che ne è scaturito dimostrano come il linguaggio sia un fedele specchio delle emergenze sociali.

Il ruolo della piattaforma Treccani, in questo contesto, trascende il mero conteggio delle ricerche, promuovendo un approccio culturale e responsabile alla denominazione e all'analisi della violenza di genere.

Neologismi: cultura digitale e trasformazioni sociali

Oltre al "femminicidio", la classifica di Treccani.it per il 2026 evidenzia un'attenzione significativa verso altri neologismi che riflettono profonde trasformazioni sociali e tecnologiche. Termini come "fake news", "influencer", "meme", "selfie" e "smart working" illustrano chiaramente l'impatto dei nuovi mezzi di comunicazione, l'evoluzione digitale, la diffusione della disinformazione online e i mutamenti nei modelli lavorativi. Il vocabolo "overtourism", invece, porta al centro del dibattito la questione del patrimonio culturale e ambientale, insieme alle conseguenze dell'eccessiva pressione turistica, un tema sempre più rilevante nelle città d'arte italiane.

Nel complesso, la classifica dei neologismi di Treccani si configura come un indicatore preciso delle sensibilità e del vocabolario della società italiana contemporanea. La marcata presenza del "femminicidio" tra i termini più consultati, sia sul piano lessicale che socioculturale, conferma la gravità del problema e la crescente volontà di affrontarlo anche attraverso il linguaggio. Ciò evidenzia l'importanza di un lessico capace di rappresentare fenomeni complessi e in evoluzione. L'impegno dell'Istituto della Enciclopedia Italiana nella promozione di un uso consapevole della lingua rafforza la possibilità di una maggiore attenzione collettiva verso le tematiche cruciali del nostro tempo.