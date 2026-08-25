Non è soltanto un festival dedicato al vino. È un viaggio che parte prima ancora dell'apertura ufficiale e attraversa il territorio trentino seguendo il filo delle sue bollicine di montagna. Il Trentodoc Festival 2026 si prepara infatti alla quinta edizione con un calendario che comincia già a settembre, trasformando l'attesa in una parte integrante dell'esperienza.

L'appuntamento centrale sarà dal 25 al 27 settembre 2026, quando Trento e i territori di produzione ospiteranno tre giornate dedicate al Trentodoc tra degustazioni, visite in cantina, incontri, cucina, cultura e spettacolo.

Ma prima del lungo weekend del Festival sono in programma alcune iniziative che ne anticipano lo spirito e permettono di avvicinarsi gradualmente al mondo del Metodo classico trentino.

Si comincia il 3 settembre con la Merenda con il Trentodoc

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre alle 17.30 a Trento. La rassegna “Aspettando il Festival” propone la prima Merenda con il Trentodoc da Trentotto Vino e Cucina, in via Maestri del Lavoro.

L'iniziativa, a pagamento, costa 15 euro e rappresenta il primo passo verso il Festival vero e proprio. Non sarà però un appuntamento isolato: la stessa esperienza tornerà il 10 e il 17 settembre, sempre alle 17.30 e nella stessa location.

Una formula semplice ma efficace, perché porta il Trentodoc fuori dalla dimensione della degustazione formale e lo inserisce in un momento conviviale.

È anche il modo con cui il Festival comincia a costruire la propria atmosfera con qualche settimana di anticipo.

Il 20 settembre le bollicine salgono in quota

Il passaggio più suggestivo dell'attesa arriverà domenica 20 settembre, quando il Trentodoc incontrerà uno dei paesaggi più rappresentativi del Trentino.

Alle 11, al Doss del Sabion, a Pinzolo, è in programma Trentodoc elevation, bollicine d'alta quota, esperienza dedicata al rapporto tra territorio, clima e identità del Trentodoc.

Il luogo non è un semplice scenario: l'alta quota diventa parte del racconto del vino. Il percorso punta infatti a esplorare gli elementi che contribuiscono a definire nel calice freschezza, tensione ed eleganza, accompagnando i partecipanti nella scoperta delle caratteristiche delle bollicine di montagna.

A condurre l'esperienza sarà Roberto Anesi, Miglior Sommelier d'Italia 2017 dell'Associazione Italiana Sommelier. L'evento è a pagamento, con un costo di 40 euro, e richiede la prenotazione.

E l'esperienza non finisce con il calice. A seguire è previsto Antico, selvatico e Trentodoc, un pranzo dedicato ai prodotti antichi, ai sapori del bosco e alla natura, con gli chef Lorenzo Tiberio e Fabio Viviani del Rifugio Doss del Sabion insieme allo chef Matteo Vergine del Grow Restaurant di Albiate. Anche qui il Trentodoc entra nel racconto gastronomico, diventando parte dell'abbinamento e non soltanto protagonista della degustazione.

Dal 25 settembre il Festival entra nel vivo

Dopo l'anteprima in alta quota, dal 25 al 27 settembre sarà Trento a diventare il cuore della manifestazione.

La quinta edizione del Trentodoc Festival propone 160 appuntamenti complessivi, distribuiti tra il centro storico del capoluogo e i territori dove nascono le bollicine. Il programma comprende 125 appuntamenti “Trentodoc in cantina”, 15 degustazioni Trentodoc Tasting, 8 Wine Talks, 6 Cook Tales e 7 Sparkling Stories, oltre alle iniziative dell'Enoteca provinciale di Palazzo Roccabruna, agli itinerari e alle proposte di ristoranti, wine bar, alberghi, agriturismi ed enoteche.

Il risultato è un festival che prova a raccontare il vino attraverso più linguaggi. Alle degustazioni si affiancano la cucina, la cultura, la musica, il teatro e gli incontri con protagonisti del mondo enologico.

Tra gli appuntamenti ci saranno anche le visite alle cantine, con degustazioni, laboratori, esperienze gastronomiche e percorsi dedicati alla conoscenza del territorio.

Le case spumantistiche associate all'Istituto Trentodoc apriranno infatti le proprie porte per raccontare il metodo classico trentino direttamente nei luoghi in cui viene prodotto.

Il vino diventa racconto

Uno degli aspetti più interessanti dell'edizione 2026 è proprio la volontà di andare oltre il calice.

Gli otto Wine Talks, curati da Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera e direttore artistico del Festival, affronteranno temi legati al mondo del vino contemporaneo: dal valore del tempo nelle grandi etichette all'evoluzione della comunicazione, dalla managerialità in vigna al rapporto tra vino, cinema e documentari, fino ai nuovi modelli di consumo.

Accanto ai talk troveranno spazio gli appuntamenti Sparkling Stories, dedicati all'incontro tra Trentodoc e cultura, e i Cook Tales, dove il vino dialogherà con la cucina e con i prodotti del territorio.

Non mancheranno naturalmente le degustazioni. Il pubblico potrà avvicinarsi alle diverse espressioni del Trentodoc attraverso percorsi tematici e appuntamenti nelle cantine, scoprendo anche quanto il tempo rappresenti un elemento fondamentale nella costruzione di un Metodo classico.

Dalla montagna al centro storico

È forse proprio questa la chiave dell'edizione 2026: mettere in relazione luoghi apparentemente diversi ma uniti dalla stessa identità.

Da una parte ci sono i vigneti e le cantine del territorio, dove il Trentodoc nasce. Dall'altra il centro storico di Trento, che durante il Festival diventa uno spazio di incontro e di racconto.

Il programma prevede infatti iniziative diffuse anche in ristoranti, enoteche, wine bar, alberghi e altre realtà dell'accoglienza.

Le bollicine diventano così un modo per conoscere non soltanto un vino, ma un territorio attraverso le persone, la cucina, la cultura e i paesaggi che lo rappresentano.

E proprio il territorio è al centro dell'identità del Trentodoc. L'Istituto Trentodoc lo presenta come il risultato del lavoro delle case spumantistiche che hanno scelto di legare produzione e qualità al territorio trentino. Il Trentodoc è prodotto secondo il Metodo classico ed è una denominazione che ha costruito la propria identità intorno alle caratteristiche della viticoltura di montagna.

Un settembre da vivere con il calice in mano

Il calendario, quindi, racconta una manifestazione che non concentra tutto in un unico fine settimana.

Si parte il 3 settembre con una merenda nel cuore di Trento, si prosegue il 10 e il 17 settembre, poi si cambia completamente scenario il 20 settembre, quando le bollicine arrivano in alta quota sul Doss del Sabion. Infine, dal 25 al 27 settembre, il Trentodoc Festival entra nel vivo con tre giornate e 160 appuntamenti tra città, cantine e territorio.

Un calendario che racconta bene la filosofia della manifestazione: il Trentodoc non è soltanto qualcosa da bere, ma un pretesto per fermarsi, incontrare persone, scoprire luoghi e assaporare il rapporto tra vino e paesaggio.