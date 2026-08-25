La Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Kamil Grabara, nuovo portiere bianconero. L'accordo con il Wolfsburg prevede il trasferimento del calciatore polacco in prestito con diritto di riscatto. Il club della Continassa ha versato immediatamente 500 mila euro, a cui si aggiungono oneri accessori pari a 200 mila euro e possibili bonus fino a un massimo di 300 mila euro. La società torinese potrà esercitare il diritto di riscatto per l'acquisto definitivo del giocatore, fissato a 11,5 milioni di euro.

L'accordo economico e il ruolo di Grabara

Dopo l'esperienza al Wolfsburg, Grabara giunge a Torino per rafforzare la rosa della Juventus, assumendo il ruolo di nuovo rinforzo tra i pali.

Il portiere polacco è stato individuato come vice Vicario, a seguito della partenza di Perin verso il Palermo. Il trasferimento in prestito con diritto di riscatto offre al club bianconero la possibilità di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo. L'accordo economico prevede anche ulteriori bonus, che non supereranno i 300 mila euro.

La rivoluzione tra i pali e le prospettive stagionali

Con l'arrivo di Grabara, la Juventus ha di fatto completato una significativa rivoluzione nel reparto portieri. La titolarità è stata affidata a Vicario, mentre Grabara si posiziona come la sua alternativa principale, garantendo profondità e qualità alla squadra. Dopo aver espletato le formalità di rito, quali le visite mediche e la firma del contratto, il portiere polacco sarà immediatamente a disposizione del tecnico per le imminenti sfide di campionato.

Questa mossa strategica è volta a consolidare la solidità e l'affidabilità tra i pali, elementi cruciali in una stagione che si prospetta particolarmente impegnativa e ricca di sfide per il club bianconero.

L'intera operazione sottolinea la chiara volontà della Juventus di continuare a rafforzare la propria rosa, investendo su profili internazionali di qualità. L'obiettivo primario è mantenere il club ai massimi livelli di competitività, sia a livello nazionale che europeo, attraverso scelte mirate e strategiche nel mercato dei trasferimenti.