Le Gallerie degli Uffizi di Firenze sono al centro di un vasto programma di interventi da 50 milioni. Il piano coinvolge l'intero complesso museale, abbracciando la Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli. Decine di progetti sono in corso o in avvio.

Il direttore Simone Verde ha annunciato il 5 agosto 2026 lo stato di avanzamento delle opere, definendola «di vastità e profondità senza precedenti» e mirata a rafforzare il suo ruolo di «icona fondamentale dell’Italia nel mondo».

Gli interventi includono riallestimenti museografici, restauri di opere e ambienti, rifunzionalizzazione, nuova illuminazione e incremento dei servizi per un'accoglienza migliore.

Interventi principali

Al Giardino di Boboli, il recupero funzionale dell’Anfiteatro (3 milioni) permetterà spettacoli pubblici. Si completa il restauro della fontana del Nettuno e isola (7,6 milioni).

A Palazzo Pitti, l’ultimo piano sarà musealizzato con 4,9 milioni. Altri lavori interessano il Tesoro mediceo al piano terra e la Galleria Palatina.

Agli Uffizi, una sezione introduttiva sulla Storia delle collezioni (2,4 milioni) e un nuovo ingresso nella Sala monumentale, con cantieri a breve. Altri interventi riguardano le sale dei Fiamminghi, l'apertura della sala degli Uomini Illustri di Andrea del Castagno e del ricetto delle antiche iscrizioni.

Avviato il rifacimento dell’apparato didascalico e della segnaletica, con attenzione alla sicurezza conservativa.

Le Gallerie: un patrimonio globale

Le Gallerie degli Uffizi, tra i maggiori poli museali italiani e mondiali, comprendono la Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli a Firenze. Il complesso ospita una prestigiosa collezione d’arte, dal Medioevo al Rinascimento e oltre.

Il programma mira a migliorare l'esperienza dei visitatori e la tutela del patrimonio, rafforzando il ruolo delle Gallerie quale simbolo della cultura italiana nel mondo.