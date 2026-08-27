Si avvicina alla conclusione la mostra dedicata a Gustav Klimt presso Villa Manin, a Passariano di Codroipo. L'esposizione, che ha avuto come fulcro la celebre opera 'Nuda Veritas', sarà visitabile solo fino al 1° settembre. L'iniziativa ha generato un notevole interesse di pubblico, consolidando il ruolo della storica residenza friulana quale punto di riferimento per eventi culturali di grande risonanza.

La 'Nuda Veritas', creata da Klimt nel 1899, è riconosciuta come uno dei capolavori simbolisti dell'artista austriaco. L'opera, concessa in prestito dal Leopold Museum di Vienna, è stata esposta per la prima volta in Friuli Venezia Giulia proprio in questa occasione.

Il dipinto presenta una figura femminile nuda, emblema della verità svelata e della costante ricerca artistica di Klimt verso l'autenticità e la trasparenza. Questa esposizione si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle grandi opere d'arte a livello internazionale, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità unica di ammirare da vicino una delle creazioni più iconiche dell'Ottocento europeo.

L'opera e il percorso espositivo

La rassegna, inaugurata durante l'estate, ha proposto anche un percorso didattico e una serie di approfondimenti dedicati alla figura di Klimt e al contesto storico-artistico che ha visto nascere la 'Nuda Veritas'. L'esposizione si concluderà il 1° settembre, ultima data utile per accedere alle sale di Villa Manin e ammirare il dipinto.

L'opera, che supera i 2 metri di altezza, è arricchita da una celebre citazione di Schiller: “Se non puoi piacere a tutti con le tue azioni e la tua arte, piaci a pochi. Piacere a molti è male.”

Villa Manin: fulcro culturale del Friuli Venezia Giulia

Villa Manin, situata a Passariano di Codroipo, si afferma come una delle più significative dimore storiche del Friuli Venezia Giulia. La villa ospita regolarmente numerose mostre, eventi culturali e manifestazioni artistiche di risonanza nazionale e internazionale. La sua architettura imponente e gli ampi spazi espositivi la rendono un punto di riferimento essenziale per la promozione dell'arte e della cultura nell'intera regione.