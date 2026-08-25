Il film ‘Un po’ di luce’, diretto dal regista iraniano Ali Asgari, è stato presentato in concorso alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia. L’opera esplora l’incertezza dell’Iran attraverso la storia di un medico che, dopo l’arresto e la chiusura del suo ambulatorio, perde la fiducia nel futuro e decide di porre fine alla propria vita. Nel corso di quella che considera la sua ultima giornata, il protagonista visita i suoi familiari per prepararli alla sua scelta estrema, ma la vicinanza e l’affetto della famiglia lo spingono a riconsiderare la sua decisione, aprendo uno spiraglio verso la possibilità di continuare a vivere.

Dal dramma individuale alla riflessione sull'Iran

Il lavoro di Ali Asgari si distingue per la capacità di elevare una vicenda personale a una riflessione più ampia sulla società iraniana. Il film evidenzia come l’incertezza, la difficoltà di immaginare un futuro e le complesse condizioni del Paese influenzino profondamente la vita privata delle persone. Il regista si interroga sul valore dell’esistenza quando la sofferenza diventa parte integrante della quotidianità, sottolineando l’importanza dei legami umani come fonte di speranza e resistenza in un contesto difficile.

La famiglia: fulcro di speranza e connessione

Nel cuore del racconto, la famiglia emerge come il fulcro della svolta per il protagonista.

Sono i legami affettivi a interrompere il suo isolamento e a ricordargli che la sua esistenza non riguarda solo se stesso, ma è intrecciata con quella degli altri. La speranza, secondo la visione del film, non cancella la sofferenza, ma può nascere dalla capacità delle persone di continuare a prendersi cura l’una dell’altra. Anche il titolo, ‘Un po’ di luce’, evoca questa idea: non una luce abbagliante, ma un piccolo spiraglio che permette di guardare avanti, una speranza fragile ma reale, costruita giorno dopo giorno attraverso i rapporti umani.

Un'opera realizzata in un contesto difficile

La realizzazione di ‘Un po’ di luce’ è avvenuta in condizioni particolarmente complesse. Ali Asgari ha girato il film mentre iniziava la guerra, con la costante minaccia di bombardamenti in Iran.

Sebbene il conflitto non sia il tema centrale dell’opera, la sua presenza concreta durante la lavorazione ha profondamente influenzato l’atmosfera del racconto. Questa esperienza si inserisce nella più ampia riflessione di Asgari sulla realtà del suo Paese, dove le pressioni sociali, politiche e istituzionali condizionano anche le scelte più private.

Ali Asgari: una voce riconosciuta del cinema iraniano

Ali Asgari è un regista, sceneggiatore e produttore iraniano di fama internazionale. Dopo la laurea a Teheran e gli studi al Dams dell’Università degli Studi Roma Tre, ha intrapreso un percorso artistico che lo ha portato a presentare i suoi cortometraggi, come ‘More Than Two Hours’ e ‘The Silence’, in concorso al Festival di Cannes, e ‘The Baby’ alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014.

Il suo debutto nel lungometraggio, ‘Disappearance’, è stato presentato a Venezia nella sezione Orizzonti nel 2017. Sono seguiti ‘La bambina segreta’ (Berlinale 2022) e ‘Kafka a Teheran’ (Cannes 2023, sezione Un Certain Regard). Con ‘Un po’ di luce’, Asgari conferma il suo interesse per storie che intrecciano la dimensione privata e quella collettiva, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide dell'Iran contemporaneo.