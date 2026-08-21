Un incarico di grande prestigio internazionale per Ketty Gottardo: la storica dell’arte, originaria della provincia di Venezia e laureata all’Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di arti grafiche del Museo del Louvre di Parigi. Esperta di disegni di antichi maestri, Gottardo assumerà l’incarico il primo ottobre. La nomina, formalizzata tramite decreto del ministro della Cultura francese, è stata annunciata dal presidente del Louvre, Christophe Leribault. Per l’italiana si tratta di un ritorno nel celebre museo parigino, dove aveva iniziato la carriera come catalogatrice di disegni italiani, un percorso culminato in questa posizione di vertice.

La nomina di Ketty Gottardo è stata accolta con entusiasmo anche nel suo ateneo d’origine. Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, ha sottolineato come il traguardo sia frutto di «un impegno e passione straordinari, di una carriera internazionale avviata subito dopo la laurea all’Università di Udine, alla quale la dottoressa Gottardo è rimasta sempre molto legata». La storica dell’arte, infatti, mantiene un forte legame con l’università friulana, tenendo seminari e lezioni scientifiche e di orientamento professionale per gli studenti della laurea magistrale in Storia dell’arte e della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici.

Un percorso accademico e professionale di rilievo

Il percorso accademico di Ketty Gottardo ha preso avvio con la laurea in Conservazione dei beni culturali all’Università di Udine, per poi culminare in un dottorato di ricerca in storia dell’arte presso il prestigioso Courtauld Institute di Londra, istituzione di rilievo internazionale. Nonostante la sua carriera globale, Gottardo ha mantenuto un legame costante con l’ateneo friulano, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni con seminari e lezioni scientifiche e di orientamento professionale per studenti e specializzandi.

Nel corso della sua carriera, Gottardo si è affermata come una delle massime esperte nel campo dei disegni di antichi maestri, un settore cruciale per la valorizzazione dell’arte europea.

La sua vasta esperienza, acquisita in Italia e in autorevoli istituzioni estere, è stata determinante per la nomina a capo di uno dei dipartimenti più importanti del Louvre.

Il Dipartimento di arti grafiche: un tesoro del Louvre

Il Dipartimento di arti grafiche del Louvre custodisce una delle più vaste e prestigiose collezioni mondiali di disegni, stampe e opere su carta. Questo immenso patrimonio, con centinaia di migliaia di pezzi di grandi maestri italiani ed europei, è un punto di riferimento globale per la ricerca e la valorizzazione delle arti grafiche. Fondato nell’Ottocento, il dipartimento si distingue per un’intensa attività espositiva, progetti di catalogazione e collaborazioni accademiche internazionali.

L’incarico affidato a Ketty Gottardo evidenzia la volontà del museo di rafforzare la valorizzazione di questo straordinario patrimonio, avvalendosi delle sue competenze di respiro europeo. Il Museo del Louvre, celebre a livello mondiale per la sua ricca collezione, è tra le istituzioni più visitate, accogliendo milioni di persone ogni anno. Oltre ai capolavori pittorici e scultorei, il museo vanta importanti collezioni di arti grafiche e applicate, la cui gestione è affidata a specialisti di comprovata esperienza come la neo-direttrice.