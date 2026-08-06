Il Castello di Titignano, nei pressi di Orvieto, ha ospitato il 5 agosto 2026 "Una Traviata da cortile", una nuova rilettura immersiva dell’opera di Giuseppe Verdi ideata da Alessandro Baricco. L’evento ha accolto circa 800 spettatori, proponendo un’esperienza innovativa che ha eliminato la tradizionale distanza tra palco e platea. Il pubblico ha partecipato attivamente, brindando con vino e consumando un panino offerto, vivendo l’opera come una vera e propria festa popolare.

Produzione e protagonisti dell'opera

La produzione ha visto la firma di Alessandro Baricco, Domenico Procacci e Imarts, con la direzione musicale di Enrico Melozzi e quella creativa di Gloria Campaner.

Il soprano Floriana Cicìo ha interpretato Violetta. Maria Scarpetta si è esibita con l’Orchestra di Fiati del Cilento e la Duphol Big Band Orchestra and Chorus, un ensemble creato per l’occasione che ha riunito archi, fiati, fisarmonica, mandolino, contrabbasso e coro.

La narrazione dell’opera è stata suddivisa in quattro quadri tematici: amore, conflitto, umiliazione e morte di Violetta. Alessandro Baricco ha guidato il pubblico tra questi momenti, conferendo alla vicenda un’umanità contemporanea.

Orvieto: polo culturale e turistico

La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha definito la serata "una magnifica serata che resterà nella memoria di tutti", sottolineando la capacità di Orvieto di accogliere eventi culturali di alto livello e valorizzare la bellezza della città e la sua organizzazione.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di promozione turistica della Regione Umbria, volta a valorizzare l’Orvietano non solo come meta, ma come luogo di esperienze autentiche. Il Castello di Titignano, scelto per la sua capacità di trasformarsi in un teatro a cielo aperto, conferma la vocazione culturale e turistica della zona. La strategia per l’Orvietano include eventi culturali, percorsi naturalistici, eccellenze agroalimentari e siti archeologici, con l’obiettivo di trasformare il flusso turistico in una risorsa stabile per il territorio.