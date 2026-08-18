L'architetto Eyal Weizman sarà per la prima volta al Festivaletteratura di Mantova il 13 settembre per presentare il suo nuovo libro, 'Ungrounding. Architettura del genocidio'. Il volume, in uscita il primo settembre per Rizzoli, esplora il ruolo del territorio nei conflitti e nelle violazioni dei diritti umani. Weizman, nato in Israele nel 1970, è riconosciuto a livello mondiale per i suoi studi sulla relazione tra violenza e ambiente e per il lavoro svolto con Forensic Architecture, l’agenzia da lui fondata nel 2010, divenuta un punto di riferimento nella documentazione di violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e distruzioni ambientali.

Il volume si concentra sull’idea che il territorio non sia mai uno sfondo neutro, ma rappresenti il luogo in cui si manifestano e si documentano i rapporti di forza tra colonizzatore e colonizzato. L’architettura dello spazio, secondo Weizman, "può essere politicizzata, militarizzata e trasformata in un’arma per perpetrare crimini orribili e violazioni dei diritti umani", come accaduto a Gaza. L’autore definisce il concetto di "ungrounding" come un processo strategico di annientamento delle fondamenta della società palestinese, con l’obiettivo di impedire ai profughi di avere un suolo a cui fare ritorno.

Forensic Architecture: metodi e documentazione

L'agenzia Forensic Architecture, sotto la guida di Weizman, impiega la modellazione 3D e l’analisi spaziale per ricostruire e documentare eventi cruciali in aree di conflitto, con una particolare attenzione ai territori palestinesi.

Il lavoro dell’agenzia è stato descritto come “un’arma potente nella lotta costante per impedire che la verità divenga una vittima”. Il libro ripercorre episodi significativi, dalla distruzione di villaggi durante la Nakba del 1948 alle campagne di demolizione sistematica degli ultimi anni, offrendo una “cartografia profonda” del territorio che si estende dai tunnel sotterranei alla topografia militarizzata.

"Ungrounding": un viaggio nell'architettura della violenza

Il libro 'Ungrounding. Architettura del genocidio', disponibile anche in inglese, si apre con un episodio emblematico del 1950: un aratro, seguito da soldati israeliani, traccia una linea che separa la città di Gaza dal suo entroterra, dividendo i contadini palestinesi dalle loro coltivazioni.

Weizman argomenta che questa separazione, insieme alla successiva distruzione delle terre fertili, costituisca parte integrante della tattica di "ungrounding", mirata a sradicare una società dal proprio luogo e a cancellarne l’esistenza precedente. Attraverso ricerche d’archivio, testimonianze dirette e la costruzione di modelli architettonici, l’autore ricostruisce le diverse fasi di queste campagne di "ungrounding", dal 1948 fino agli eventi più recenti.

Il testo propone inoltre una rilettura della storia dei tunnel di Gaza, presentandoli non come semplici passaggi, ma come infrastrutture civili necessarie per collegare campi profughi separati e aggirare i blocchi imposti. Un aspetto innovativo del lavoro di Forensic Architecture è la tecnica della “situated testimony”, che attraverso l'uso di modelli digitali consente ai testimoni di accedere a ricordi che altrimenti sarebbero oscurati dal trauma.

L'impegno di Weizman è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui l’elezione a membro permanente della British Academy nel 2019 e il titolo di membro dell’Ordine dell’Impero britannico nel 2020.

Durante l’incontro a Festivaletteratura, Eyal Weizman dialogherà con Nicolò Porcelluzzi, approfondendo il suo metodo di indagine e l’importanza cruciale di costruire prove in un’epoca in cui la verità è costantemente contesa, nonostante l’onnipresenza delle immagini. Il volume è stato elogiato da Ilan Pappé come “un contributo tempestivo e fondamentale” per comprendere le atrocità del nostro tempo.