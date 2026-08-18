L'Università di Camerino (Unicam) ha registrato un incremento del 20% nelle immatricolazioni per l'anno accademico 2026/2027. Dati provvisori, diffusi il 18 agosto 2026; le iscrizioni chiuderanno il 6 novembre.

L'Ateneo ha ampliato l'offerta formativa con nuovi corsi: la triennale “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” (laboratori al Cus Camerino); la magistrale “Biotecnologie per le Scienze Mediche e Veterinarie” (integra medicina umana e animale). Nel progetto EduNext, attivi a distanza: “Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell'Unione Europea” e “Informazione Scientifica sul Farmaco”.

Innovazione e investimenti Unicam

Prosegue la modalità di accesso a Medicina Veterinaria a Matelica, basata sul semestre aperto universitario in sostituzione del test di ingresso. L'Ateneo offre anche corsi affini.

Il Rettore Graziano Leoni si è detto "davvero soddisfatto". Ha sottolineato che Unicam si conferma, secondo il Censis, al primo posto assoluto tra gli Atenei statali italiani e, per il ventitreesimo anno, al primo posto tra quelli di pari dimensioni. Il Rettore ha evidenziato nuovi corsi, investimenti in strutture didattiche e laboratoriali per efficienza e innovazione, e il sostegno allo Studentato diffuso. Ha concluso: “Le studentesse e gli studenti sono da sempre al centro della nostra mission e delle nostre azioni strategiche: rappresentano l’anima pulsante dell’Ateneo e Unicam vuole offrire loro una formazione di qualità, ben organizzata e ricca di opportunità.”

Unicam: didattica e supporto

L'Università di Camerino, Ateneo statale, offre lauree, master e dottorati.

Si distingue per didattica di qualità, innovazione nei laboratori e supporto agli studenti. Promuove ambiente accogliente, con iniziative per orientamento e internazionalizzazione. Il sito ufficiale aggiorna su iscrizioni, classifiche, eventi e servizi, confermando il ruolo centrale dell'Ateneo nella formazione universitaria.