L'Università di Macerata arricchisce la propria offerta formativa con l'attivazione di due nuovi corsi di laurea, pronti a partire con il prossimo anno accademico. Queste opportunità di studio sono pensate per gli studenti che si apprestano a scegliere il proprio futuro universitario, orientandosi verso settori in costante evoluzione come lo sport, il benessere, l'inclusione sociale e la trasformazione digitale.

Nuovi percorsi: Sport e Archivi Digitali

L'offerta formativa si articola in due percorsi distinti, entrambi accreditati dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

Si tratta della laurea triennale in Scienze motorie e sportive per l’inclusione e della laurea magistrale in Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali nativi e digitalizzati.

Il corso triennale in Scienze motorie e sportive per l’inclusione mira a formare professionisti capaci di ideare, condurre e amministrare attività motorie, sportive ed educative. Un elemento distintivo del programma è l'enfasi sullo sport non solo come attività fisica, ma anche come strumento fondamentale di benessere, educazione, inclusione e partecipazione sociale. Il piano di studi integra discipline biomediche, pedagogiche, psicologiche, sociali e gestionali, affiancate da laboratori, attività pratiche e un periodo di tirocinio.

Tra le figure professionali che emergeranno da questo percorso figurano l'esperto nelle attività motorio-sportive, l'esperto nell'educazione psicomotoria e il chinesiologo di base.

Formazione avanzata per la gestione documentale e l'IA

La laurea magistrale in Progettazione, gestione e conservazione di archivi digitali nativi e digitalizzati risponde alla crescente esigenza di specialisti in grado di governare l'intero ciclo di vita dei documenti digitali, dalla loro creazione alla conservazione a lungo termine. Il percorso formativo combina insegnamenti di archivistica, diritto delle tecnologie, protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e intelligenza artificiale applicata agli archivi.

Il programma include laboratori specialistici e un tirocinio obbligatorio per garantire una preparazione completa e pratica.

Gli sbocchi professionali per i laureati magistrali sono molteplici e includono ruoli di responsabilità nella gestione documentale, nella conservazione e nella transizione al digitale. Tra le professioni previste ci sono anche quelle di archivista digitale e consulente per la digitalizzazione, operando nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e negli istituti culturali.

“Con questi due nuovi corsi vogliamo offrire ai giovani percorsi capaci di unire interessi, competenze e concrete opportunità professionali”, ha dichiarato il rettore John McCourt, sottolineando l'impegno dell'ateneo nel fornire una formazione all'avanguardia.

L'Università di Macerata, con la sua lunga storia, continua a distinguersi per un'offerta didattica orientata all'innovazione e alla valorizzazione delle scienze umane e sociali. L'ateneo promuove attivamente la formazione interdisciplinare e l'internazionalizzazione, mantenendo un'attenzione costante alle esigenze del mercato del lavoro e ai processi di trasformazione digitale e sociale che caratterizzano il nostro tempo.