L'Università di Palermo consolida la propria crescita nel panorama accademico internazionale. Secondo i dati ufficiali dell'Academic Ranking of World Universities (Arwu) 2026, la prestigiosa classifica pubblicata ogni anno dalla Shanghai Ranking Consultancy, l'ateneo siciliano ha guadagnato circa 200 posizioni a livello globale.

UniPa si colloca infatti nella fascia 501-600 al mondo, mentre nell'edizione 2025 era nella fascia 701-800.

Il risultato si aggiunge ai progressi registrati anche negli altri principali ranking internazionali. Nella classifica QS, curata da Quacquarelli Symonds, l'Università di Palermo si trova nella fascia 801-850, mentre nel ranking THE, Times Higher Education, occupa la fascia 501-600.

La ricerca come motore della crescita

Il miglioramento della posizione internazionale è legato, secondo l'ateneo, alla qualità e al prestigio internazionale della produzione scientifica dei suoi docenti e ricercatori.

"Questo risultato - sottolinea il rettore Massimo Midiri - rappresenta una significativa conferma del percorso di crescita che l'ateneo ha intrapreso negli ultimi anni e che trova riscontro anche nei risultati ottenuti in altri importanti ranking internazionali".

"In particolare, la crescita di circa 200 posizioni registrata nell'Arwu 2026 attesta il rafforzamento dell'impatto e della visibilità internazionale della ricerca di UniPa: un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione e che conferma la solidità del percorso intrapreso", conclude il rettore.