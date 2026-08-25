Il paese di Urzulei ospita la ventisettesima edizione del Campionato Sardo di Morra, una manifestazione che si conferma appuntamento centrale per la valorizzazione delle tradizioni popolari dell'isola. L'evento richiama appassionati e curiosi da tutta la Sardegna, contribuendo a mantenere viva una pratica storica che affonda le sue radici nella cultura locale.

La Morra: regole, valori e partecipazione

La morra non è solo un gioco di abilità basato sulla gestualità e sulla voce, ma una vera e propria disciplina che richiede rispetto dell’avversario e delle regole, correttezza, memoria, rapidità di calcolo, intuito, logica e strategia.

La pratica della morra favorisce l'incontro tra generazioni e rafforza i legami comunitari, offrendo occasioni autentiche di partecipazione. Iniziative simili sono organizzate anche in altre regioni italiane, come in Basilicata, dove il 28 agosto 2026 si terrà a San Nicola di Pietragalla il 3° Memorial Fermo Vito Donato – Torneo di Morra a coppie, promosso dall’Associazione Culturale Occhi sul Mondo. Anche in quella occasione, particolare attenzione sarà riservata all’inclusione, all’accessibilità e alla cultura della legalità, con la partecipazione di associazioni locali e il patrocinio delle istituzioni.

Il ruolo delle istituzioni e il valore sociale della manifestazione

Il Campionato Sardo di Morra gode del sostegno delle istituzioni locali e regionali, che riconoscono il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Manifestazioni di questo tipo contribuiscono al superamento di uno stereotipo ancora diffuso, restituendo alla morra il valore che le appartiene. L’evento di Urzulei si inserisce in un più ampio panorama di iniziative che, in tutta Italia, mirano a custodire e tramandare le espressioni più autentiche della tradizione popolare, favorendo la partecipazione delle famiglie e l’incontro tra generazioni.