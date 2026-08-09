L'ottava edizione di "Alba e tramonto", il festival culturale che anima la Val d'Orcia, si terrà a Castiglione d'Orcia, in provincia di Siena, dal 10 al 22 agosto. La manifestazione propone sedici appuntamenti tra teatro, danza, musica, performance, laboratori e presentazioni di libri, con l'obiettivo di portare la cultura nei borghi e nelle frazioni del territorio. L'evento è curato dalla Compagnia/Associazione Giardino Chiuso, con il sostegno del Comune di Castiglione d'Orcia e la direzione artistica di Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini.

Una significativa novità di quest'anno è la collaborazione con "Orizzonti verticali", il festival di San Gimignano giunto alla sua quattordicesima edizione. Le due rassegne uniscono le forze in un progetto comune, mirato a costruire nel tempo un festival diffuso capace di connettere territori, comunità e luoghi della cultura. Il programma si articola attraverso eventi che coinvolgono diversi linguaggi artistici, diffusi capillarmente nel territorio.

Il calendario degli eventi principali

L'apertura del festival, il 10 agosto, è dedicata alla danza con lo spettacolo "The Gate", in scena in piazza Unità d'Italia a Castiglione d'Orcia. L'11 agosto, a Campiglia d'Orcia, è in programma la presentazione del libro "Lessico delle prode", con la partecipazione degli autori Sandro Fracasso e Stefano Erasmo.

Il 12 agosto prevede un doppio appuntamento a Castiglione d'Orcia: la presentazione dell'edizione 2026 dell'"Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo" in piazza Il Vecchietta e lo spettacolo teatrale "L'imputato non è colpevole" della compagnia Giardino Chiuso in piazza Cesare Battisti.

Il 13 agosto, Borgo Vittorio Emanuele ospiterà "Limen - Quello che resta", una nuova creazione di danza firmata Atopos. La musica sarà protagonista il 14 agosto con il concerto dei Kabila in piazza Unità d'Italia. All'alba di Ferragosto, il 15 agosto, la Rocca di Tentennano accoglierà il tradizionale "Concerto all'alba", che vedrà esibirsi l'arpista Stefania Scapin in collaborazione con l'Accademia Chigiana.

Il 16 agosto, a Campiglia d'Orcia, si terrà il concerto di Fabrizio Bai. Il 17 agosto, la Rocca di Tentennano farà da cornice a "Viaggio nelle parole di Santa Caterina", una performance di teatro con Paola Lambardi.

Appuntamenti successivi e la chiusura del festival

Il 18 agosto, il parco Fosso Bianco di Bagni San Filippo ospiterà lo spettacolo "Tenera è la notte", presentato dalle Scuole Teatrali senesi. Il 19 agosto, il programma include un workshop fotografico intitolato "Luce al tramonto" e una video installazione, "Mura che parlano". Il 20 agosto, la Saletta Pro Loco di Castiglione d'Orcia proporrà un laboratorio creativo seguito da due repliche di "Biancaneve", uno spettacolo di teatro-danza pensato per i bambini.

Il 21 agosto, il parco delle Sorgenti di Vivo d'Orcia sarà lo scenario di "Musica nei Boschi" con l'Addabbo Trio. La rassegna si concluderà il 22 agosto al Podere La Scala di Gallina con il "Concerto al Tramonto" dello Scorcelletti Geri Duo.

Tutti gli eventi del festival, ad eccezione del "Concerto all'alba" del 15 agosto, sono a ingresso gratuito. La manifestazione si conferma un appuntamento culturale di rilievo, valorizzando il territorio della Val d'Orcia attraverso una proposta artistica ricca e capillare nei suoi borghi e frazioni.