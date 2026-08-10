Una fiaba della Val Resia è stata selezionata per la collezione internazionale di libri per bambini e ragazzi, interamente dedicata alla tutela delle lingue locali e a rischio di estinzione. L'iniziativa, presentata al 40° Congresso mondiale di International Board on Books for Young People (Ibby) a Ottawa, in Canada, è frutto della collaborazione tra Ibby e Unesco. Il suo obiettivo primario è quello di salvaguardare la diversità linguistica e promuovere il multilinguismo nel contesto della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Progetto Internazionale per la Tutela Linguistica

Il progetto ha coinvolto editori, bibliotecari e istituzioni pubbliche e private, invitati a segnalare opere per giovani lettori scritte in varietà linguistiche locali e in lingue in via di estinzione. L'intento è ispirare le nuove generazioni e preservare il patrimonio linguistico mondiale. La fiaba intitolata "Ta hćï, ki jë tëla rožico" (La ragazza che desiderava un fiore) è stata segnalata dalla sezione italiana di Ibby e dalla professoressa Milena Mileva Blažić dell’Università di Lubiana, entrando così a far parte della prestigiosa collezione.

Le Radici Profonde della Fiaba Resiana

Il racconto affonda le sue radici nella tradizione orale resiana, narrato per la prima volta nel 1968 dalla novellatrice Valentina Pielich, nella frazione di Stolvizza, in Val Resia (tra le Alpi e le Prealpi Giulie).

Fu raccolto da Milko Matičetov. Questa fiaba costituisce una rara testimonianza del patrimonio culturale immateriale della valle, che include migliaia di racconti tramandati in dialetto sloveno di Resia da numerosi narratori.

Il libro è illustrato da Luisa Tomasetig ed è stato curato da Roberto Dapit, Monika Kropej Telban, Luigia Negro e Martina Kafol. È proposto nella sua versione originale, nel dialetto sloveno di Resia, e tradotto in italiano, sloveno, tedesco e inglese. Il progetto ha selezionato anche "Joanin Sopatabrinhas - Giovannino Scrollaprugne" dell’autrice Caterina Ramonda, con illustrazioni di Edoardo Marconi, in edizione bilingue occitano vivaro‑alpino e italiano, pubblicato da Egnatia nella collana "Fiabe in viaggio", dedicata alle fiabe popolari e ai racconti dal mondo.