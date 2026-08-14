A quasi cinquant'anni dal terremoto che colpì il Friuli nel 1976, la Val Resia, in provincia di Udine, ospita una significativa mostra dedicata al profondo legame tra la sua comunità e la terra. L'esposizione, allestita presso il Centro culturale di Prato di Resia, si propone di ripercorrere la storia del territorio e la straordinaria resilienza dimostrata dagli abitanti, la cui valle fu messa a dura prova dal sisma.

L'iniziativa espositiva, intitolata "Terremoto del Friuli, in Val Resia una mostra sul legame con la terra", raccoglie un ricco patrimonio di testimonianze, fotografie storiche e oggetti che documentano la vita quotidiana nella valle, sia prima che dopo il tragico evento.

Particolare attenzione è rivolta ai significativi cambiamenti sociali e ambientali che hanno caratterizzato gli anni successivi al sisma. L'obiettivo primario della mostra è valorizzare la memoria collettiva e trasmettere alle nuove generazioni il forte senso di appartenenza e la capacità di superare le avversità che contraddistinguono la popolazione locale.

Il percorso espositivo: memoria e trasformazione

Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni tematiche, ciascuna delle quali illustra la profonda trasformazione del paesaggio e delle abitudini di vita della Val Resia. La narrazione mette in luce il ruolo centrale che la terra ha avuto non solo nella ricostruzione materiale, ma anche in quella simbolica della comunità.

Tra i materiali di grande impatto visivo ed emotivo, figurano fotografie scattate nel periodo immediatamente successivo al sisma, documenti d’archivio di inestimabile valore storico e oggetti di uso quotidiano recuperati con cura tra le macerie degli edifici crollati. Una sezione specifica è interamente dedicata alle storie personali di coloro che hanno vissuto in prima persona il terremoto del 1976 e che, con il loro impegno, hanno contribuito attivamente alla rinascita della valle.

Questa mostra si configura come una preziosa occasione di riflessione sul valore inestimabile della memoria e sull’importanza cruciale di preservare il patrimonio culturale e naturale unico della Val Resia. Il Centro culturale di Prato di Resia, che accoglie questa iniziativa, si conferma un punto di riferimento essenziale per la valorizzazione delle tradizioni e della storia locale.

Il Centro culturale di Prato di Resia: custode della memoria

Il Centro culturale di Prato di Resia è una struttura dinamica e vitale, interamente dedicata alla promozione e alla diffusione della cultura, della storia e delle tradizioni della Val Resia. All'interno delle sue mura, il centro ospita regolarmente mostre temporanee e permanenti, eventi culturali di vario genere e attività didattiche appositamente pensate sia per la popolazione locale, in particolare per i giovani, sia per i numerosi visitatori interessati a esplorare e conoscere a fondo il territorio. Situato nel cuore pulsante della valle, il centro svolge un ruolo di fondamentale importanza nella conservazione della memoria storica e nella diffusione della conoscenza delle peculiarità ambientali e culturali che rendono unica questa zona.

L’attuale iniziativa espositiva sul terremoto del Friuli si inserisce armoniosamente in un più ampio e ambizioso programma di valorizzazione della memoria storica e della resilienza delle comunità montane dell'intero Friuli Venezia Giulia, sottolineando l'impegno costante nella tutela e promozione del patrimonio regionale.