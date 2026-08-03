Sono stati annunciati i sei artisti selezionati per la prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta. Questo prestigioso progetto, promosso dal Castello Gamba – Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Associazione Forte di Bard, si propone di stimolare la ricerca artistica contemporanea e favorire un profondo dialogo tra territorio, paesaggio e creatività. L’iniziativa mira a valorizzare in modo significativo il legame intrinseco tra l’arte e l’ambiente della regione, come anticipato dal sottotitolo: "La prima edizione del Premio coinvolge sei artisti in un percorso dedicato al paesaggio regionale".

Gli artisti selezionati provengono da diverse realtà geografiche e anagrafiche, portando con sé un bagaglio di esperienze eterogenee. Si tratta di Benni Bosetto (Merate, 1987), Valentina Furian (Venezia, 1989), Muna Mussie (Keren, Eritrea, 1978), Gianmarco Porru (Oristano, 1989), Jacopo Rinaldi (Roma, 1988) e Valentina Vetturi (Reggio Calabria, 1979). A ognuno di questi talenti è richiesto di intraprendere un confronto diretto e approfondito con la storia e l’ambiente peculiare della Valle d’Aosta. Questo processo include una serie di sopralluoghi sul territorio, fondamentali per avviare una fase di ricerca intensiva e ideare un’opera originale. Il tema centrale su cui si concentreranno le loro creazioni è “Paesaggio: tra contemplazione e risorsa”, un invito a esplorare le molteplici sfaccettature del rapporto uomo-natura.

Il percorso creativo e la presentazione dei progetti

La fase di progettazione delle opere è già stata avviata, segnando l'inizio di un intenso periodo di lavoro per i partecipanti. I sei artisti sono impegnati nello sviluppo di processi di ricerca attenti e complessi, finalizzati a riflettere l'inquieta e spesso contraddittoria complessità del presente. Come evidenziato dai tre commissari proponenti del Premio, Martina Angelotti, Alessandro Castiglioni e Bernardo Follini, l'obiettivo è dare forma artistica alle sfide e alle dinamiche del nostro tempo. Questo approccio garantisce che le opere non siano solo espressioni estetiche, ma anche profonde riflessioni sul contesto attuale.

Un momento cruciale del Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta sarà la presentazione pubblica dei sei progetti, fissata per il 7 novembre presso il suggestivo Forte di Bard.

Questa occasione permetterà al pubblico e agli addetti ai lavori di conoscere le proposte artistiche elaborate. Successivamente, entro la fine del 2026, si procederà alla proclamazione del progetto vincitore. L’opera selezionata non solo riceverà un importante riconoscimento, ma sarà anche acquisita dalla Regione Valle d’Aosta, arricchendo così la prestigiosa collezione d’arte del Museo Gamba e garantendo la sua fruizione pubblica a lungo termine.

Il Premio e il ruolo del Castello Gamba nel panorama artistico regionale

Il Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta è stato istituito con l’obiettivo primario di promuovere attivamente la produzione artistica contemporanea e di intensificare il dialogo fecondo tra gli artisti e il territorio valdostano.

In questo contesto, il Castello Gamba assume un ruolo centrale. Sede del Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta, si configura come il principale centro espositivo regionale dedicato all’arte dei secoli XIX, XX e XXI. La sua struttura accoglie una collezione permanente di grande valore e organizza regolarmente mostre temporanee, affermandosi come un imprescindibile punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio artistico sia a livello locale che nazionale.

A rafforzare l'iniziativa, l’Associazione Forte di Bard partecipa come partner strategico del progetto. Questo ente culturale è da tempo impegnato nella valorizzazione del ricco patrimonio storico e artistico della regione, attraverso la promozione di iniziative espositive e culturali di rilievo.

La sinergia tra il Castello Gamba e l’Associazione Forte di Bard non solo consolida l’impegno della Valle d’Aosta nella promozione della creatività contemporanea, ma sottolinea anche l’importanza della tutela del paesaggio, riconosciuto come una risorsa culturale inestimabile e un elemento chiave per l'ispirazione artistica.