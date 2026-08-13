Una nuova offerta di biglietti cumulativi è stata introdotta per i visitatori dei castelli e musei della Valle d’Aosta, in particolare per Gressoney-Saint-Jean e Saint-Pierre. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale alla cultura, prevede due distinte formule che consentono l’accesso a più siti culturali e naturalistici con un unico titolo di ingresso.

Le formule di visita e le tariffe

Le due opzioni di biglietto cumulativo sono state pensate per offrire percorsi tematici. La prima formula include l’accesso a Castel Savoia e all’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz, entrambi situati a Gressoney-Saint-Jean, proponendo un itinerario tra storia sabauda e fauna alpina.

La seconda formula, invece, combina la visita all’Alpenfaunamuseum Beck-Peccoz con il Museo regionale di Scienze Naturali Efisio Noussan, permettendo di approfondire la conoscenza della fauna alpina e delle scienze naturali regionali.

Il costo per ciascuna delle due combinazioni è di 12 euro. Sono previste agevolazioni: il biglietto ridotto è disponibile a 9 euro, mentre i giovani tra i 19 e i 25 anni possono acquistare la tariffa speciale di soli 3 euro, favorendo l’accesso al patrimonio culturale.

La 48ª Giornata Internazionale dei Musei: un ricco programma

L’introduzione di questi biglietti si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione dei beni culturali della regione. Un’importante occasione sarà la 48ª Giornata Internazionale dei Musei, che si celebra domenica 17 maggio.

Per l’evento, la Valle d’Aosta ha organizzato un vasto programma di iniziative, con aperture gratuite, visite guidate e laboratori didattici in diversi siti.

Tra i musei coinvolti: il Castello Gamba di Châtillon proporrà "Ponti di memoria" (11:30 e 16:00) su arte, memoria e conflitti. Il MegaMuseo di Aosta, con visite (11:30 e 14:00), si dedicherà a "Il Volto dell’uomo dell’Età del Rame".

Il Mar-Museo Archeologico Regionale di Aosta coinvolgerà le famiglie con "Tria nomina: tre nomi per un Romano" (16:30), per scoprire le storie degli antichi abitanti di Augusta Prætoria. Il Mav-Museo dell’Artigianato Valdostano di Fénis offrirà visite guidate (11:00, 14:30 e 16:00) e una caccia al tesoro. L’ingresso gratuito al Castel Savoia completa l’offerta per questa giornata.