Il 19 settembre, il Teatro Antico di Taormina ospiterà la prima edizione dei Taormina Music Awards. Ideata dal Comune di Taormina, dalla Fondazione Taormina e dall'Assessorato al Turismo, la rassegna celebra i grandi protagonisti della musica.

La serata, condotta da Bianca Guaccero e Pino Strabioli, proporrà esibizioni dal vivo, talk con gli artisti e la consegna dei premi. Il più prestigioso, il Taormina Legend Award, sarà conferito a Vasco Rossi. Il rocker di Zocca riceverà questo premio alla carriera, un omaggio agli artisti che hanno segnato la storia musicale.

Riconoscimenti e Artisti

Oltre al Taormina Legend Award, il palmarès include il Taormina Centauro Award (per personalità dello spettacolo), Artist of the Year e Rivelazione. Tra i primi ospiti: Alessio Bondì, Serena Brancale, Diodato, Ditonellapiaga, Ermal Meta e Mille. Presenti anche Carlo Amleto (musica e comicità) e Barbara Foria (ironia).

Il dietro le quinte sarà raccontato sui social da Andrea Dianetti e Giulia Penna. L'organizzazione è di Enpi Entertainment (direzione artistica Niccolò Petitto). Coreografie Irma Di Paola. Luci e video Massimo Tomasino. Autori: Gianmarco Spineo, Raffaello Fusaro. Regia: Claudio Insegno e Raffaello Fusaro. Biglietti su TicketOne.

Vasco Rossi: Un Ritorno Storico

La partecipazione di Vasco Rossi è significativa: il 2026 celebra il venticinquesimo anniversario della sua esibizione al Teatro Antico di Taormina (Festivalbar 2001). L'invito è stato consegnato da Valeria Brancato (presidente Fondazione Taormina) e dal sindaco Cateno De Luca. Questo premio alla carriera celebra oltre quarant'anni di successi, con brani che hanno accompagnato intere generazioni.

I Taormina Music Awards mirano a recuperare lo spirito dei grandi eventi italiani, rileggendolo in chiave contemporanea e con vocazione internazionale. Il Teatro Antico di Taormina si conferma un luogo simbolo per la musica dal vivo.