L'83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà il palcoscenico per la presentazione di cinque cortometraggi che, grazie a Rai Cinema, avranno una distribuzione esclusiva per l’Italia. Queste opere, selezionate tra la sezione Orizzonti Corti e la Settimana Internazionale della Critica, saranno disponibili in streaming su Rai Cinema Channel e RaiPlay, garantendo una visibilità estesa anche dopo la conclusione del festival e raggiungendo un pubblico più ampio e diversificato.

L'iniziativa di Rai Cinema, che ha acquisito i diritti di trasmissione web e in chiaro (Free TV) per questi titoli, sottolinea l'impegno verso la promozione del cortometraggio come un fondamentale laboratorio creativo per i giovani autori.

L'esclusività per l'Italia su Rai Cinema Channel evidenzia l'importanza di tale piattaforma nella diffusione di contenuti innovativi. L'apertura della Settimana Internazionale della Critica sarà affidata a «Les Métamorphoses, au féminin» di Maria Giménez Cavallo, presentato come Evento Speciale fuori concorso. Il corto, interpretato da Noémie Merlant, ha una durata di 20 minuti ed è una coproduzione tra Italia, Francia e Stati Uniti. La trama esplora il legame inquietante tra la crudeltà dei miti antichi, come le «Metamorfosi» di Ovidio, e la violenza della realtà contemporanea, attraverso la lente della lettura in classe.

I cortometraggi in concorso: temi e autori

Tra le opere in concorso nella Settimana Internazionale della Critica, si distingue “E‑I‑E‑I‑O” di Noemi Arfuso.

Questo film di dieci minuti, interamente italiano, affronta il complesso rapporto tra intelligenza artificiale, controllo e sorveglianza, attraverso lo sguardo di due entità sintetiche. Segue “Se mai le cose” (“If Things Could Ever Talk”) di Giulia Cosentino, una coproduzione italo-francese della durata di venti minuti, che offre un racconto intimo sulla memoria e sulle relazioni umane, trasformando gli oggetti domestici in custodi di una storia appena conclusa. “Puca” di Sara Scalera, un racconto di formazione di quattordici minuti, è ambientato nella Calabria degli anni Novanta e intreccia sapientemente realtà e leggenda locale. Infine, tra i cortometraggi presentati al Lido per la sezione internazionale Orizzonti Corti, spicca “Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone.

Il film vede protagonista Alessandro, un quattordicenne che in una notte sospesa tra innocenza e tumulti adolescenziali si confronta con i primi impulsi e la scoperta della propria identità. Acquarone, già noto a livello internazionale con “I miei occhi” – unico corto italiano nella shortlist degli Academy Awards del 2023 – conferma il suo percorso di crescita artistica.

Rai Cinema e il ruolo strategico del festival

La disponibilità dei cinque cortometraggi su Rai Cinema Channel e RaiPlay dopo la loro anteprima veneziana riafferma l'impegno di Rai Cinema nella diffusione del cortometraggio italiano e internazionale. L'83ª edizione della Mostra di Venezia si conferma una vetrina cruciale per le nuove generazioni di cineasti, esaltando la vitalità della scena nazionale e offrendo spazio sia a registi affermati che a voci emergenti, incluse numerose autrici.

Rai Cinema partecipa al festival con una presenza significativa, presentando un totale di ventinove titoli distribuiti tra concorso ufficiale, Venice Open, Orizzonti, Giornate degli Autori e Selezione Ufficiale. In questo contesto, “Angelo Azzurro” di Tommaso Acquarone si distingue come l'unico cortometraggio italiano in concorso nella sezione Orizzonti Corti, evidenziando l'attenzione della manifestazione verso i linguaggi brevi e sperimentali. Questo quadro complessivo rafforza il ruolo strategico del festival veneziano nel promuovere le produzioni più innovative e nel sostenere il rinnovamento del cinema attraverso iniziative di alto profilo come quelle messe in campo da Rai Cinema.