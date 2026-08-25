La 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia accoglie nuovamente le sue prestigiose Masterclass, un appuntamento che riunisce alcune delle personalità più rilevanti del panorama cinematografico internazionale. Giunta alla terza edizione nella Match Point Arena, allestita presso il Tennis Club Venezia al Lido, l’iniziativa offre agli accreditati l’opportunità di partecipare a incontri esclusivi con attori, registi e professionisti del settore, senza necessità di prenotazione. L’accesso è riservato agli accreditati e le sessioni sono disponibili anche in livestream sul sito ufficiale della Biennale.

Il calendario delle Masterclass: i protagonisti

Il programma delle Masterclass prevede cinque incontri principali. L’attore e regista statunitense George Clooney, insignito del Leone d’oro alla carriera, sarà protagonista di una sessione giovedì 3 settembre. Seguirà, venerdì 4 settembre, la Masterclass “The Art and Craft of Cinema” organizzata da Cartier, che vedrà la regista premio Oscar Chloe Zhao in dialogo con il direttore della fotografia Lukasz Zal, con cui ha collaborato al film vincitore di un premio Oscar. Domenica 6 settembre sarà la volta del regista francese Luc Besson, mentre lunedì 7 settembre toccherà al regista italiano Luca Guadagnino, Leone d’argento per la migliore regia nel 2022.

Infine, martedì 8 settembre, l’attrice statunitense Ellen Burstyn, anch’essa Leone d’oro alla carriera, chiuderà il ciclo di incontri.

La Match Point Arena: cuore degli incontri

La Match Point Arena, con una capienza di 250 posti, si conferma come uno degli spazi più dinamici della Mostra, offrendo un’occasione unica di confronto diretto tra pubblico accreditato e grandi nomi del cinema. Gli incontri, che si svolgono di fronte all’Hotel Excelsior, rappresentano un’opportunità per approfondire temi legati alla regia, alla recitazione e alla produzione cinematografica, grazie alla presenza di figure di spicco come George Clooney, Ellen Burstyn, Luc Besson, Luca Guadagnino e Chloe Zhao. L’iniziativa si inserisce nel programma della Biennale con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la formazione nel settore audiovisivo.