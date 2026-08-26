La 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sotto la direzione di Alberto Barbera, si appresta a svelare una ricca e variegata selezione di opere nella sezione Venice Open – Fuori Concorso. L'evento, in programma dal 2 al 12 settembre, promette di offrire al pubblico un ampio e stimolante sguardo su generi, epoche e cinematografie diverse, riaffermando con forza la vocazione della rassegna a valorizzare il cinema d'autore di respiro internazionale.

‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi: il film evento di chiusura

L'onore di chiudere la prestigiosa sezione fuori concorso spetta a ‘Dio ride’, l'ultima creazione scritta e diretta da Giovanni Veronesi.

Questa affascinante opera, ambientata nel suggestivo Seicento e ispirata a fatti storici reali, si concentra sulla figura di frate Leopoldo da Casamacchia, interpretato con intensità da Pierfrancesco Favino. Il frate si distingue per la sua predicazione di un Vangelo semplice e gioioso, un messaggio che inevitabilmente attira la profonda attenzione delle autorità ecclesiastiche del tempo. Il cast di alto livello include anche Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi e Carlo Cecchi, che veste i panni di Papa Innocenzo X. Il film di Veronesi si addentra con acume nei complessi temi della fede e della libertà di predicazione, ponendo al centro un significativo confronto tra l'innovazione spirituale e le tradizioni religiose consolidate.

Un viaggio cinematografico tra dramma storico, attualità e introspezione

La sezione fuori concorso si rivela un vero e proprio crocevia di narrazioni e prospettive, con la partecipazione diautori di fama mondiale. Gianni Amelio presenta ‘Nessun dolore’, un dramma intenso con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea, che esplora il profondo e lacerante senso di colpa di un uomo per la tragica morte di un bambino immigrato. Dal continente asiatico, Lav Diaz firma ‘Makikiraan Po’, un'opera ambientata tra il XVI e il XVII secolo nelle Filippine, che promette una riflessione storica di grande impatto. L'America è rappresentata da Barthélémy Grossmann con ‘Father Joe’, una pellicola scritta da Luc Besson e interpretata da star del calibro di Kiefer Sutherland e Al Pacino, che narra la coraggiosa lotta di un prete contro la criminalità nella Little Italy.

Il cinema italiano è ulteriormente arricchito da Mario Martone con ‘Scherzetto’, un adattamento del romanzo di Domenico Starnone, che vede protagonista Toni Servillo in un'esplorazione di fantasmi interiori e dinamiche psicologiche. Da una prospettiva internazionale, Halkawt Mustafa porta ‘No Paradise If You Are Killed by a Woman’, la storia di una cecchina peshmerga svedese in Iraq. Completano questa ricca e diversificata selezione opere come ‘Arrested Memory’ di Sabu, ‘The Basics of Philosophy’ di Paul Schrader, ‘Un bon avocat’ di Tristan Séguéla, ‘Place to Be’ di Kornél Mundruczó e ‘Jupiter’ di Alexandre Smia, tutti film che affrontano con profondità e sfumature temi universali quali la memoria, la filosofia, la giustizia e la politica.

Il prestigio di registi e interpreti internazionali: il cuore pulsante della Mostra

La presenza di un così nutrito e prestigioso gruppo di registi e interpreti di fama internazionale sottolinea ancora una volta il ruolo centrale e insostituibile della Mostra di Venezia nel panorama cinematografico globale. La straordinaria varietà delle opere selezionate, che spaziano con disinvoltura dal dramma storico più profondo al thriller politico più avvincente, offre al pubblico un'occasione irripetibile per immergersi in storie e linguaggi cinematografici diversi. Questa curata selezione mantiene alta l'attenzione su temi di stringente attualità e stimola una profonda riflessione morale e sociale, confermando la Mostra come punto di riferimento imprescindibile per il cinema d'autore.