Potrebbe essere uno di quei rari momenti in cui il cinema finisce per coincidere con la vita del suo autore. Martedì 1 settembre, alle 21, la Sala Darsena del Lido di Venezia ospiterà la preapertura dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, dedicata a Tinto Brass, il regista veneziano che ha fatto dell'anticonformismo una cifra distintiva della propria carriera.

Sul grande schermo tornerà "Col cuore in gola", thriller pop del 1967 con Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, diretto e montato da Brass e girato interamente a Londra. Il film sarà proposto in una nuova versione restaurata digitale 4K, realizzata dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma con il supporto di Netflix e utilizzando i materiali degli aventi diritto Compass Film.

Un possibile ritorno di Brass al Lido

La serata potrebbe riservare anche una sorpresa: la presenza dello stesso Tinto Brass, oggi 93enne, insieme alla moglie Caterina Varzi, sposata nel 2017 in seconde nozze dopo la scomparsa di Carla Cipriani nel 2006.

Sarebbe un ritorno particolarmente significativo per un autore profondamente legato a Venezia, città nella quale è nato artisticamente e che ha continuato a considerare una componente essenziale del proprio immaginario.

La scelta di dedicare a Brass la tradizionale preapertura riservata a un autore veneziano non è casuale. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ha definito il regista "un grande maestro del cinema", "un genio anticonformista del cinema italiano" e un autore "degno della grande tradizione".

L'omaggio diventa così anche una rilettura di Brass. Al Lido non arriverà soltanto il regista che il pubblico ha a lungo associato al cinema erotico, ma soprattutto l'autore curioso e sperimentale degli anni Sessanta, interessato a rompere le regole del racconto tradizionale attraverso contaminazioni con la Pop Art, il fumetto e le nuove forme della cultura visiva.

"Col cuore in gola", il thriller che guarda al fumetto

"Col cuore in gola" racconta la storia di Bernard, un uomo disilluso, e Jane, una ragazza apparentemente priva di illusioni, che si incontrano davanti al corpo di un morto. Da quel momento, nell'arco di un giorno e una notte, i due vengono trascinati in una vicenda in cui amore, paura, violenza e desiderio si mescolano continuamente.

Per Bernard, quell'incontro riaccende il meccanismo ormai arrugginito delle illusioni. L'uomo decide di abbandonare prudenza e convenzioni per immergersi completamente nell'avventura. Jane, al contrario, si muove in un mondo dominato dalla necessità di sopravvivere, nel quale i sentimenti sembrano destinati a essere sacrificati alle circostanze.

È una storia d'amore e, allo stesso tempo, una storia di disillusione. Ma soprattutto è un viaggio dentro una Londra che Brass trasforma in un enorme palcoscenico.

La Swinging London degli anni Sessanta, con le sue contraddizioni culturali e sociali, diventa infatti parte integrante del racconto. La capitale britannica non è soltanto lo sfondo degli inseguimenti e degli incontri dei protagonisti, ma una presenza che condiziona la loro storia e la sospende tra realtà e immaginazione.

Il film nasce liberamente dal romanzo "Il sepolcro di carta" di Sergio Donati. Brass, Francesco Longo e Pierre Lévy-Corti trasformano il soggetto in una sceneggiatura che prende il giallo come punto di partenza per spingersi in una direzione completamente diversa. A Brass non interessa soltanto scoprire chi ha ucciso chi, ma soprattutto trovare un nuovo modo di raccontare quella storia.