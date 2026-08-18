Il Teatro dei Marsi di Avezzano si prepara a celebrare il suo ventennale con un evento di risonanza internazionale. Il prossimo 25 agosto, la struttura abruzzese ospiterà un concerto straordinario che vedrà esibirsi, per la prima volta insieme sullo stesso palco, due giganti della musica classica: il violinista Maxim Vengerov e il pianista Mikhail Pletnev. Questo appuntamento segna un momento significativo, a vent'anni esatti dall'inaugurazione del teatro, avvenuta il 25 agosto 2006 con il celebre balletto "Lago dei cigni", all'epoca organizzato da Harmonia Novissima.

La celebrazione del ventennale è il frutto di una rinnovata collaborazione tra il Comune di Avezzano e l'associazione Harmonia Novissima, già protagonista dell'apertura del teatro due decenni fa. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha rimarcato l'importanza dell'evento, affermando: "Questo è l'anno del ventennale del nostro magnifico teatro". Le sue parole sottolineano il ruolo centrale che il Teatro dei Marsi ha assunto nel panorama culturale non solo di Avezzano ma dell'intera Marsica, diventando un punto di riferimento per l'arte e lo spettacolo nella regione.

Un progetto musicale che unisce l'Abruzzo

Il concerto del 25 agosto ad Avezzano si inserisce in un più ampio progetto culturale che coinvolge diverse realtà musicali abruzzesi.

L'iniziativa è nata dalla sinergia tra il Teatro Marrucino di Chieti, la Camerata Musicale Sulmonese e, naturalmente, Harmonia Novissima. Prima di giungere nella Marsica, Vengerov e Pletnev saranno protagonisti di due concerti preliminari, in programma il 22 e 23 agosto presso il Teatro Marrucino di Chieti, offrendo così al pubblico regionale più occasioni per apprezzare il loro talento.

Massimo Coccia, direttore artistico di Harmonia Novissima, ha espresso grande entusiasmo per l'evento, definendolo "un bellissimo momento di condivisione culturale tra le istituzioni musicali di Chieti, Sulmona e Avezzano". Coccia ha inoltre evidenziato come questo concerto, che vedrà sul palco "due leggende della musica", sia "destinato a lasciare un segno nella nostra storia culturale", rimarcando il valore artistico e simbolico dell'appuntamento per l'intera regione.

Maxim Vengerov e Mikhail Pletnev: due stelle della musica

I protagonisti di questa eccezionale serata sono due figure di spicco nel panorama musicale mondiale. Mikhail Pletnev, celebre pianista e direttore d'orchestra russo, vanta una carriera costellata di successi e collaborazioni con alcune delle più prestigiose orchestre internazionali, tra cui i rinomati Berliner Philharmoniker, sotto la bacchetta di direttori del calibro di Claudio Abbado. La sua versatilità e il suo virtuosismo lo rendono un artista di fama indiscussa.

Accanto a lui, Maxim Vengerov, nato nel 1974, è riconosciuto come uno dei massimi violinisti contemporanei. Ha intrapreso giovanissimo una brillante carriera da solista, esibendosi sui palchi più importanti del mondo.

Dal 2007, Vengerov ha ampliato il suo orizzonte artistico, affiancando all'attività di violinista anche quella di direttore d'orchestra, dimostrando una profonda padronanza e interpretazione del repertorio classico.

Il concerto del 25 agosto al Teatro dei Marsi chiuderà così, in modo ideale e significativo, un cerchio aperto esattamente vent'anni prima, nello stesso luogo. L'evento non solo celebra un importante anniversario, ma riafferma e consolida il ruolo del teatro come fulcro e punto di riferimento insostituibile per la cultura musicale e artistica dell'Abruzzo.