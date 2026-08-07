La ventesima edizione dell'Adriatico Mediterraneo Festival animerà Ancona dal 26 al 30 agosto, proponendo un ricco calendario di eventi che spaziano dalla musica ai workshop, dalle mostre agli incontri di geopolitica, fino ai suggestivi concerti all'alba. La manifestazione, che si distingue per la scoperta di talenti italiani e internazionali, offrirà venti concerti distribuiti tra la Mole Vanvitelliana e l'Anfiteatro Romano. Il direttore artistico Giovanni Seneca ha sottolineato l'obiettivo di garantire "una sorpresa continua per il pubblico".

Tra gli appuntamenti di punta, il concerto di Peppe Barra all'Anfiteatro Romano il 29 agosto, accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori.

Il programma artistico si arricchisce di nomi di spicco: il 30 agosto, la Mole Vanvitelliana ospiterà Roberto Colella, che presenterà il suo debutto solista "Ce Sta Sempe Na Via". Il 29 agosto, l'Anfiteatro Romano vedrà protagonista Cristiana Verardo, artista pugliese già apprezzata al concertone del Primo Maggio. L'apertura del festival alla Mole, il 26 agosto, sarà affidata ad Alessia Tondo, mentre il 27 agosto la musicista senegalese Mariaa Siga porterà la sua arte, rafforzando la vocazione internazionale dell'evento.

Ancona, crocevia di culture: storia e rilevanza del Festival

Il Festival Adriatico Mediterraneo promuove da anni l'incontro tra le culture musicali del bacino adriatico e mediterraneo, rispecchiando l'identità di Ancona come storico crocevia tra Oriente e Occidente. La ventesima edizione si svolge in luoghi emblematici come la Mole Vanvitelliana e l'Anfiteatro Romano, simboli cittadini che accolgono performance dal vivo, concerti all'alba e momenti di riflessione culturale. La sua struttura rimane coerente con le edizioni passate, caratterizzate da esperienze multidisciplinari e dalla valorizzazione di spazi urbani suggestivi.

Le precedenti edizioni del Festival internazionale Adriatico Mediterraneo hanno visto la partecipazione di artisti e progetti da diverse aree del Mediterraneo e dei Balcani, coinvolgendo fino a 100 artisti e 40 spettacoli nel centro storico, in sedi quali la Mole Vanvitelliana, la Sinagoga, il Teatro delle Muse e l'area portuale.

L'iniziativa ha favorito eventi culturali specifici, come anteprime cinematografiche e letture musicali, con talenti provenienti da Marocco, Spagna e Israele. Questo consolidato percorso conferma il festival come efficace veicolo di diffusione culturale e di integrazione tra i popoli attraverso musica e arte, rafforzando la vocazione interculturale della città.