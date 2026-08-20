A Verbania, sulle rive del Lago Maggiore, si terrà la ventesima edizione del Festival Lago Maggiore LetterAltura. Dal 2 al 6 settembre, l'evento animerà la città con una ricca programmazione dedicata alla letteratura di montagna, al viaggio e all'avventura. Si conferma un appuntamento culturale di riferimento, promettendo un'esperienza stimolante per gli appassionati.

Il calendario del festival prevede numerosi appuntamenti: presentazioni di libri e incontri con autrici e autori, offrendo confronto diretto con i protagonisti della scena letteraria.

Il programma include inoltre mostre, spettacoli musicali, proiezioni di film, recital, laboratori di scrittura e animazioni per bambini, garantendo divertimento e apprendimento per ogni età.

Tema: "Venti d'avventura"

Il tema scelto per questa ventesima edizione è “Venti d’avventura”. Questo claim incarna lo spirito del festival e caratterizza ogni iniziativa, guidando il pubblico attraverso percorsi narrativi che esplorano sfide e scoperte. Il festival celebra la letteratura di montagna, con storie di coraggio, la letteratura di viaggio, che apre finestre su mondi e culture diverse, e la letteratura d'avventura, capace di ispirare. L'evento si propone di offrire momenti di riflessione e intrattenimento, coinvolgendo un pubblico eterogeneo e valorizzando il territorio.

Verbania Intra: la cornice

La cornice di Verbania Intra, nel cuore del Lago Maggiore, ospita l'evento, coinvolgendo diversi luoghi della città. L'organizzazione ha curato un ricco calendario, con l'obiettivo di promuovere la cultura e la letteratura, in particolare quelle legate alla montagna e all'avventura. Il Festival Lago Maggiore LetterAltura si propone di offrire non solo intrattenimento, ma anche momenti di riflessione, coinvolgendo un pubblico eterogeneo e contribuendo alla valorizzazione del territorio del Lago Maggiore.