Verona si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del “Tocatì”, il Festival Internazionale dei Giochi di Strada, in programma dal 18 al 20 settembre nel quartiere di Veronetta. L'evento, che si conferma un appuntamento cruciale per la valorizzazione dei giochi e sport tradizionali come patrimonio culturale immateriale, presenterà oltre cento eventi e vedrà l’Irlanda come paese ospite d’onore. Le giornate del festival offriranno un programma ricco e variegato, spaziando dalle pratiche ludiche tipiche della tradizione gaelica a incontri culturali, musiche e workshop dedicati.

Il festival proporrà ai visitatori un’immersione nella cultura irlandese attraverso diverse esperienze. Tra queste, spiccano le sessioni di calcio gaelico, una disciplina che combina elementi del football e del rugby. Al Parco della Provianda, il pubblico potrà assistere alle spettacolari sfide di Hurling e Camogie, rispettivamente le versioni maschile e femminile di uno sport di squadra riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il Camogie, in particolare, è annoverato tra gli sport più veloci al mondo, caratterizzato dall'uso della sliotar, una piccola palla di cuoio capace di raggiungere velocità superiori ai 150 chilometri orari.

Tradizioni irlandesi e legami culturali al Tocatì

Oltre ai momenti sportivi, il Tocatì ha ideato spazi dedicati ai giochi tradizionali e alla cultura. Il Giardino di Rondella Santa Toscana si trasformerà in un grande pub irlandese all’aperto, dove sarà possibile cimentarsi in giochi come le freccette (Darteanna), il tiro agli anelli (Ringboard) e il gioco di carte Spoil Five. Presso la Dogana di Fiume, i partecipanti avranno l'opportunità di seguire workshop per apprendere la costruzione e l'utilizzo del Currach, la tipica imbarcazione della costa occidentale irlandese e delle Isole Aran.

L’edizione 2026 del festival evidenzia anche un legame speciale con la città di Urbino e il suo territorio, grazie alla partecipazione della Comunità dei Trampoli.

Questa comunità, parte integrante del network del Tocatì dal 2007, rappresenta un ponte significativo tra diverse culture e tradizioni ludiche a livello internazionale, arricchendo l'offerta del festival con la sua presenza.

Casa Tocatì: un polo permanente per i giochi tradizionali

Un'importante novità annunciata è l'imminente apertura di “Casa Tocatì” al Parco delle Colombare, prevista per la primavera successiva alla manifestazione. Questo nuovo spazio culturale permanente, concepito e gestito dall’associazione Giochi Antichi, sarà interamente dedicato ai giochi e sport tradizionali. L'iniziativa mira a promuovere e tutelare il patrimonio culturale immateriale, fungendo da polo stabile per attività, mostre e laboratori rivolti a tutte le generazioni e favorendo la conoscenza delle tradizioni ludiche sia locali che internazionali.

La scelta di ospitare l’Irlanda e la collaborazione con realtà come la Comunità dei Trampoli rafforzano la vocazione internazionale e inclusiva del festival. Il Tocatì si conferma così un esempio virtuoso di valorizzazione condivisa delle identità culturali attraverso il gioco e l'incontro tra i popoli. Nel corso degli anni, il festival ha consolidato la sua presenza nel tessuto urbano di Verona, creando sinergie efficaci tra istituzioni culturali, scuole e associazioni. Con oltre cento eventi in programma, l’edizione 2026 si preannuncia come un appuntamento di grande rilievo per la città e per il pubblico nazionale e internazionale interessato al patrimonio ludico tradizionale.