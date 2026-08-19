La Giunta comunale di Torino ha dato il via libera allo schema di convenzione con la Fondazione Filadelfia per la creazione e la gestione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Questa iniziativa segna un passo significativo per il recupero del complesso dello stadio Filadelfia, destinato a diventare il nuovo custode della memoria granata. L'assessore allo Sport, Domenico Carretta, ha sottolineato come questo progetto restituisca pienamente al Filadelfia il suo ruolo storico, unendo in un unico luogo il passato, il presente e il futuro del club.

Il museo si propone come un nuovo spazio culturale, accessibile non solo ai tifosi, ma a tutti gli appassionati di sport della città di Torino.

Il nuovo polo museale al Filadelfia

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio, perfettamente integrato nel complesso del Filadelfia. Al suo interno, i visitatori troveranno aree espositive permanenti, spazi dedicati a eventi, percorsi multimediali immersivi e ambienti specifici che ripercorreranno la storia del Torino. Saranno esposti cimeli, documenti, trofei, fotografie e testimonianze che narrano le gesta dei campioni granata. Una sala polivalente sarà adibita a sala studio e spazio per lo smart working, offrendo la possibilità di utilizzare gratuitamente attrezzature e materiali, oltre a una biblioteca tematica.

La riqualificazione interesserà anche le aree esterne, con la creazione di nuovi spazi verdi e aree dedicate alla sosta dei mezzi di mobilità dolce.

Trasferimento dei cimeli e spazi dedicati

L'allestimento del museo sarà curato dalla Fondazione Filadelfia. È in fase di definizione una convenzione con la Circoscrizione 8 per il trasferimento dei cimeli storici e dei reperti attualmente custoditi a Villa Claretta di Grugliasco, sede del museo da oltre vent’anni, verso la nuova struttura al Filadelfia. Enrico Foietta, coordinatore della Circoscrizione 8, ha evidenziato l'importanza di questo progetto, definendolo "un momento della storia di Torino, non solo per i tifosi". Le sale espositive permanenti saranno situate al piano superiore, mentre il piano terra ospiterà una caffetteria, una sala per mostre temporanee e uno spazio dedicato alla Circoscrizione 8, pensato per la fruizione del quartiere.

Esternamente, saranno realizzati due giardinetti: uno dedicato alla memoria e l'altro adiacente alla caffetteria.

Tempistiche e impatto sulla città

La bozza della convenzione tra la Circoscrizione 8 e la Fondazione è attesa entro il mese di giugno. Successivamente, il consiglio di amministrazione della Fondazione definirà le tempistiche per l'inizio dei lavori di costruzione del museo. È importante sottolineare che il progetto, essendo di natura privata, non graverà sulle casse della collettività. Questa nuova struttura arricchirà l'offerta culturale di Torino, portando a quattordici il numero totale di musei presenti sul territorio cittadino e valorizzando ulteriormente la memoria storica legata al Grande Torino.