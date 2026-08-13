Dal 18 al 23 agosto, la città di Massafra, in provincia di Taranto, si prepara ad accogliere la ventunesima edizione di 'Vicoli corti - Cinema di periferia'. Questo festival, ormai un appuntamento consolidato, si propone come un crocevia significativo per il cinema, la cultura, la formazione e la valorizzazione del territorio. Organizzato dall’associazione Il Serraglio e diretto da Vincenzo Madaro, l'evento quest'anno inaugura una nuova suggestiva location: il parco Madre Teresa di Calcutta.

Il cuore pulsante della rassegna è il concorso internazionale, che vedrà sfidarsi cinquantatré cortometraggi provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi esteri.

Le opere sono suddivise in sei sezioni tematiche ben definite: drama/fiction, doc/experimental, diritti umani, animazione, scuole di cinema e apulian way. Il programma è arricchito da diverse anteprime italiane ed europee, oltre a due esclusive anteprime mondiali: i cortometraggi 'Cartografia' e 'Remote farms'.

Omaggio a Bernardo Bertolucci e un ricco programma culturale

Questa edizione di 'Vicoli corti' si distingue per un sentito omaggio al grande maestro del cinema italiano, Bernardo Bertolucci. L'iniziativa celebra il cinquantesimo anniversario del suo celebre film 'Novecento'. Per l'occasione, saranno proiettati due importanti documentari che ne esplorano l'opera e la figura: 'Bertolucci secondo il cinema' di Gianni Amelio e 'La nostra magnifica ossessione' di Marco Spagnoli.

A completare il tributo, verrà mostrato anche il cortometraggio 'Histoire d'eaux', realizzato dallo stesso Bertolucci.

Il festival affianca alle proiezioni un calendario denso di incontri con autori, masterclass e tavole rotonde. Le discussioni verteranno su temi cruciali come il cinema politico, la memoria civile e le sfide future dell'industria cinematografica. Tra gli appuntamenti più rilevanti, si segnalano 'Vicoli fuori', un progetto che estende l'esperienza cinematografica al carcere di Taranto, e 'Pricò - Il cinema è giovane', un'iniziativa specificamente pensata per coinvolgere e formare gli studenti.

Esplorazione del territorio e la serata conclusiva

Oltre al programma cinematografico e culturale, 'Vicoli corti' offre un'opportunità unica per scoprire il patrimonio storico e artistico di Massafra.

Saranno organizzate visite guidate al suggestivo santuario della Madonna della Scala, al caratteristico villaggio rupestre di Santa Marina e alle antiche chiese rupestri, testimonianze di una ricca storia locale. Tutti gli eventi in programma sono a ingresso libero, promuovendo così l'accesso universale alla cultura.

La serata finale del festival, in calendario per il 23 agosto, sarà dedicata alle premiazioni dei cortometraggi vincitori. Un momento clou sarà la consegna del prestigioso premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani. A chiudere la manifestazione, una coinvolgente performance audiovisiva intitolata 'Cinema italiano electronic odyssey', promettendo un'esperienza immersiva per tutti i partecipanti.