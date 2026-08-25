Il Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg a Mestre ha riaperto i battenti il 19 aprile 2026, proponendo un nuovo percorso nell'arte contemporanea. Promosso da Banca Ifis, il Parco ha registrato oltre seimila visitatori nel 2025 e ha già superato tremila presenze nei primi quattro mesi della nuova stagione. Immerso nel verde, offre un'alternativa culturale ai circuiti turistici più affollati della laguna veneziana. L'accesso è gratuito e la visita può essere prenotata tramite l'app Ifis art.

La Collezione si Arricchisce: Da Kiefer ai Grandi Maestri

La stagione 2026 segna un'importante novità con l'ingresso nella collezione della scultura in bronzo "Margarethe v Antiochia", realizzata nel 2019 da Anselm Kiefer. L'opera, ispirata a Margherita di Antiochia, si inserisce nel ciclo che Kiefer ha dedicato alle donne della storia, del mito e dell'antichità, spesso segnate da violenza e sopraffazione. Questa acquisizione si lega inoltre al più ampio percorso espositivo dedicato a Kiefer in corso a livello nazionale. Con essa, la collezione del Parco raggiunge le 26 opere di 16 artisti italiani e internazionali, tra cui nomi di spicco come Tony Cragg, Giuseppe Penone, Fernando Botero, Annie Morris, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Jaume Plensa e Nico Vascellari.

Accessibilità e Inclusione al Centro dell'Esperienza

Il Parco pone una particolare attenzione all'accessibilità, rendendo l'esperienza artistica fruibile a tutti. Le opere sono corredate da didascalie in braille, mentre l'app Ifis art mette a disposizione video-guide in LIS. Sono inoltre previste visite tattili e attività di fruizione sensoriale, realizzate con il contributo di realtà specializzate e professionisti del territorio. L'obiettivo è rendere la visita sempre più autonoma e inclusiva, intervenendo non solo sulle barriere fisiche ma anche su quelle legate all'esperienza e alla comprensione delle opere.

Un Calendario Ricco di Eventi Culturali e Appuntamenti Speciali

Il calendario 2026 prevede aperture domenicali dalle 10 alle 19 e otto aperture straordinarie il sabato.

Il programma estivo ha incluso appuntamenti legati all'artigianato, alla cultura contemporanea e alla Biennale di Venezia. Tra le iniziative, la giornata di studio "Governare l’eccellenza: un modello per l’alto artigianato", nell’ambito di Economia della Bellezza, e "La giusta misura", seminario e workshop itinerante in collaborazione con il Padiglione Italia della Biennale. Il giardino è stato inoltre aperto in occasione di Art Night Venezia, manifestazione organizzata dall’Università Ca’ Foscari, consolidando il suo ruolo come polo culturale dinamico.

Attività Dedicate a Famiglie e Bambini

Da giugno a settembre, il Parco propone attività dedicate a bambini e genitori, realizzate in collaborazione con la Fondazione Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia S.

Zavrel di Sarmede. Tra gli appuntamenti, il laboratorio "Piccole case", incentrato sulla costruzione di un piccolo villaggio per insetti, e "A forma di natura", ispirato alle immagini del fotografo Karl Blossfeldt, in programma il 20 settembre, per stimolare la creatività e la sensibilità verso l'ambiente.