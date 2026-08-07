Il Villaggio Normann e l’omonima associazione sono stati ufficialmente ammessi all’Erih (European Route of Industrial Heritage), la rete del Consiglio d’Europa per la valorizzazione del patrimonio dell’archeologia industriale. Questo riconoscimento è un traguardo significativo per il rilancio di un sito che, fino a pochi anni fa, era dimenticato e che oggi è integrato nel patrimonio industriale sardo ed europeo.

L’antico insediamento minerario, situato “in bocca di miniera” vicino a Gonnesa (a 60 km da Cagliari), fu uno dei principali centri estrattivi di piombo e zinco.

Il nome è legato all’ingegnere Edward Normann, direttore tra il 1867 e il 1881. L’inserimento nella rete Erih è frutto del progetto di rigenerazione avviato dall’Associazione Villaggio Normann OdV, costituitasi nel 2018 come Comunità Patrimoniale, ispirata alla Convenzione di Faro del 2005.

Collaborazioni e Sostegno

La valorizzazione del Villaggio Normann si avvale di una rete di partner pubblici e privati: Comune di Gonnesa, Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Fondazione di Sardegna, Università degli Studi di Cagliari e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Nel 2026, l’Associazione Villaggio Normann OdV ha avviato una nuova sinergia con il DICAAR dell’Università degli Studi di Cagliari. Questa collaborazione, che coinvolge anche UNICA Space Force (collettivo di ricerca dell’Ateneo), mira a un modello di partecipazione attiva per la rigenerazione dell’insediamento minerario, trasformando il Villaggio Normann in un laboratorio di sperimentazione sociale e pedagogica per la conservazione del patrimonio e lo sviluppo sostenibile.

La Rete Erih Europea

La rete Erih, certificata come ‘Via Culturale del Consiglio d’Europa’, è il principale network di informazione turistica sul patrimonio industriale europeo, contando circa 350 membri in 27 paesi e mappando oltre 2.400 siti.

Si articola in 16 rotte tematiche con temi storici. Il Villaggio Normann, inserito nel piano del Parco Geominerario della Sardegna, è un tassello autonomo di questa rete.

L’azione congiunta tra associazione e Ateneo cagliaritano mira a sostenere la crescita della comunità locale e promuovere una nuova consapevolezza collettiva sul recupero dei paesaggi minerari sardi, restituendo centralità a un sito di valore identitario.