Vinitaly and the City approda per la prima volta a Reggio Calabria, trasformando il Lungomare Falcomatà e il Museo archeologico nazionale in un palcoscenico enogastronomico. L'iniziativa, che segue il successo della terza edizione di Sibari, nasce dalla sinergia tra Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac e del Comune di Reggio Calabria.

Un percorso tra le eccellenze enogastronomiche calabresi

La manifestazione include decine di cantine, degustazioni guidate, masterclass, incontri, cooking show, musica e spettacoli.

Il percorso racconta le eccellenze enogastronomiche della Calabria, con particolare attenzione ai suoi vini e ai prodotti tipici. Cuore dell'evento sono cinque ‘isole’ dedicate alle province calabresi, dove le aziende vitivinicole sono organizzate per territorio. Ogni spazio ospita un'area talk in cui produttori, esperti e operatori del settore illustrano i vini e le produzioni locali.

Focus su innovazione, formazione e valorizzazione del territorio

Durante Vinitaly and the City, sono previsti numerosi confronti sui temi dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, dell'innovazione, della formazione e della valorizzazione delle produzioni identitarie calabresi. L'evento mira a promuovere il territorio e le sue risorse, coinvolgendo operatori e pubblico.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dichiarato: “L’appuntamento di Sibari ha funzionato e sono convinto che funzionerà ancor di più a Reggio Calabria”. L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha definito la manifestazione “di grande rilievo perché unisce un brand conosciuto a livello planetario con il territorio della Calabria”. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha espresso “grande entusiasmo per questa iniziativa. Ci candidiamo già ad ospitare la seconda edizione. È un grande evento che non ha precedenti per la storia della nostra città”.