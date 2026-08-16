Nonostante il caldo intenso, Viterbo ha registrato un notevole afflusso di turisti durante il ponte di Ferragosto 2026. Le strade del centro storico e del suggestivo quartiere medievale San Pellegrino sono state animate da visitatori attratti dalle numerose iniziative culturali e dalle aperture straordinarie dei musei. La città ha saputo offrire un ricco programma, coniugando l'esplorazione del suo patrimonio artistico e storico con opportunità di refrigerio.

Per agevolare la permanenza dei visitatori, il Comune ha diffuso una mappa aggiornata dei bar e ristoranti aperti nel periodo festivo.

Tra le principali attrazioni culturali, i musei del capoluogo hanno mantenuto le porte aperte, incluso il Museo dei Portici, che ha offerto la possibilità di ammirare due capolavori di Sebastiano del Piombo: "La Pietà" e "La Flagellazione".

Un'altra importante iniziativa è stata l'apertura straordinaria del Museo della Ceramica della Tuscia, gestito dalla Fondazione Carivit e situato in via Cavour 67. Il museo è rimasto accessibile da giovedì 15 a domenica 18 agosto, con orario continuato 10-13 e 15:30-18:30. L'ingresso gratuito ha permesso a un vasto pubblico di esplorare la ricca collezione permanente di ceramiche medievali e rinascimentali. I visitatori hanno potuto apprezzare pezzi unici come le "panate" a semplice impasto del XII secolo, i variegati manufatti della "famiglia verde" quattrocentesca, la magnifica collezione di "Ceramiche da Spezieria e d’Amore", splendidi esemplari decorati in "zaffera" blu a rilievo e la pregevole serie di vasi da farmacia del Seicento, impreziositi dagli stemmi dell’ospedale e del Comune di Viterbo.

Viterbo Sotterranea: Cultura e Refrigerio nel Cuore della Città

Per chi cercava un piacevole sollievo dalle alte temperature estive, la Viterbo Sotterranea si è rivelata un'opzione ideale. I suggestivi cunicoli che si snodano nel sottosuolo del centro storico, dalle antiche cavità etrusche ai rifugi antiaerei, hanno offerto una temperatura naturalmente fresca. Questa esperienza ha permesso ai visitatori di coniugare la scoperta di un patrimonio storico unico con un gradito refrigerio. Le visite guidate alla Viterbo Sotterranea sono disponibili per tutto il mese di agosto, garantendo un'immersione profonda nella storia e nella geologia della città.

Gli organizzatori delle iniziative hanno espresso soddisfazione per l'affluenza: "Vogliamo garantire la massima accoglienza anche ai tanti turisti che hanno scelto il nostro territorio per i giorni di Ferragosto.

La nostra struttura è pronta a offrire un'esperienza culturale indimenticabile, ma anche un momento di piacevole sollievo dal grande caldo di questi giorni."

Il Ruolo Cruciale dei Musei e delle Istituzioni Culturali

I musei di Viterbo, tra cui il Museo dei Portici e il Museo della Ceramica della Tuscia, hanno giocato un ruolo fondamentale nell'offerta culturale del Ferragosto 2026. La Fondazione Carivit, in qualità di ente proprietario e gestore del Museo della Ceramica della Tuscia, ha sottolineato l'importanza dell'accesso gratuito e la possibilità di prenotare visite guidate per approfondire le collezioni. Queste iniziative hanno contribuito significativamente a valorizzare il patrimonio artistico locale e a rendere la città di Viterbo una destinazione ancora più attrattiva per i visitatori durante il periodo estivo, confermando il suo impegno nella promozione culturale e turistica.