Il 28° Riccione Ttv Festival prende il via con una serata di anteprima di grande rilievo, interamente dedicata a Pier Vittorio Tondelli, figura emblematica della cultura italiana contemporanea. L'evento inaugurale, che si inserisce nell'ambito della rassegna "Cinema nel Parco", si terrà domenica 23 agosto, alle ore 21.15, presso il suggestivo Parco degli Olivetani. Sarà proiettato "Viva Tondelli: uno scrittore delle nostre parti", un film documentario che esplora la vita e l'eredità artistica dello scrittore originario di Correggio.

Il documentario, diretto da Michael Petrolini e prodotto dalla Regione Emilia-Romagna, offre un ritratto corale e approfondito di Tondelli (1955-1991).

Lo scrittore fu un osservatore acuto e originale delle culture giovanili degli anni Ottanta, e seppe descrivere con maestria i paesaggi della pianura emiliana e della Riviera romagnola, luoghi a cui rimase profondamente legato. Il film si avvale dei ricordi personali del fratello Giulio, degli interventi critici di Alberto Bertoni, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna, e delle preziose testimonianze di sei artisti che furono particolarmente vicini a Tondelli: Enrico Brizzi, Vinicio Capossela, Licia Lanera, Luciano Ligabue, NicoNote e Massimo Zamboni.

Un omaggio tra cinema e letteratura

La proiezione di "Viva Tondelli" sarà seguita da un incontro significativo con alcuni dei protagonisti del film: Giulio Tondelli, Alberto Bertoni e NicoNote.

A loro si unirà Enza Negroni, presidente dell'Associazione Documentaristi Emilia-Romagna e produttrice esecutiva del progetto. Questa serata speciale sottolinea il legame duraturo tra Pier Vittorio Tondelli e la città di Riccione, dove, dal 2015, il teatro cittadino è intitolato proprio a lui, a riconoscimento del suo fondamentale contributo alla vita culturale locale e nazionale.

Il Riccione Ttv Festival: un appuntamento biennale con le arti

Il Riccione Ttv Festival, giunto alla sua ventottesima edizione, è una manifestazione biennale che si dedica all'esplorazione del teatro e del suo intrinseco rapporto con le altre forme d'arte. L'evento è organizzato da Riccione Teatro e diretto da Simone Bruscia, e beneficia del sostegno di importanti istituzioni quali il Comune di Riccione, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero della Cultura.

Dopo questa anteprima estiva, il festival riprenderà ufficialmente in autunno con un ricco e articolato calendario di spettacoli, proiezioni e incontri, previsti per il 16 ottobre e successivamente dal 12 al 15 novembre.

La manifestazione si svolge in diverse sedi della città, affermandosi come un punto di riferimento per il dialogo e l'interazione tra teatro, cinema e altre espressioni artistiche. Il festival coinvolge attivamente artisti, docenti universitari e operatori culturali, promuovendo uno scambio fecondo di idee ed esperienze. L'iniziativa "Cinema nel Parco", che ospita la serata inaugurale, è parte integrante della programmazione culturale estiva del Comune di Riccione e si svolge nella cornice suggestiva del Parco degli Olivetani.