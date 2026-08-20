I Weezer, storica band di Los Angeles, tornano con il loro ventesimo album in studio, intitolato semplicemente ‘Weezer’ e soprannominato ‘Gold Album’. Questo nuovo lavoro arriva a trent’anni esatti dal debutto del 1994 con il celebre ‘Blue Album’, segnando una tappa significativa nella carriera del gruppo guidato da Rivers Cuomo. Il disco si distingue per un approccio più diretto e una forte componente di ironia, elementi che da sempre caratterizzano la band.

Un album che riflette sull’identità e la carriera

Il ‘Gold Album’ si inserisce nella tradizione dei dischi colorati dei Weezer.

Dopo il tour celebrativo per il trentesimo anniversario del ‘Blue Album’, la band si è riunita in California per lavorare a nuove canzoni. Tre dei quattro membri hanno partecipato attivamente alla scrittura dei brani, con Rivers Cuomo e Pat Wilson che sono tornati a collaborare strettamente come ai tempi dell’esordio. Per la produzione, la band ha scelto Klas Åhlund e Kenneth Blume (Kenny Beats), figure con approcci differenti ma unite dall’idea di restituire ai Weezer una dimensione più fisica. Blume mirava a realizzare “l’album dei Weezer più violento di sempre”, mentre Åhlund ha lavorato su precisione e struttura. La batteria è stata registrata con i quattro membri impegnati contemporaneamente, una scelta che si percepisce nel risultato finale, con piccoli attriti e imperfezioni che rendono il lavoro meno levigato e più autentico.

È un disco sicuramente rock, diretto e attraversato da una forte componente ironica e da un continuo confronto con l’età, la fama e il peso della carriera.

Temi, sonorità e brani chiave

Il disco affronta temi come la fama, l’età e il confronto con il proprio passato, mantenendo un tono ironico. Brani come ‘C.E.O.’ riflettono sulle aspettative del pubblico e sulle difficoltà di innovare, con Cuomo che recita: “Sto sfornando un'altra hit anni Novanta. Vorrei poter fare qualcosa di nuovo. Ma nessuno vuole sentirlo. Vogliono solo i classici. Non puoi biasimarli, in fondo. C'è qualcosa di speciale nella tua vecchia roba”. ‘We Might As Well Be Strangers’, con la partecipazione di Karly Hartzman e Xandy Chelmis dei Wednesday, mostra il lato più melodico.

‘Don’t Make It Weird’ punta su un ritornello immediato e chitarre ruvide, pensate per il live. In ‘Hoops’ l’ironia racconta una quotidianità complicata da tecnologia e burocrazia, tra codici QR e procedure assurde. Le chitarre restano al centro, potenti e stratificate, mai patinate. ‘Nowhere’ vede Cuomo affrontare la speculazione edilizia, mentre ‘Up in the Clouds’, scritta con Karl Koch, è uno degli episodi più riusciti. A chiudere il disco è ‘The LA Sound’, che celebra Los Angeles: “Siamo venuti per farti esplodere la testa. Daremo fuoco a questo posto. Ti travolgeremo. Questo è il suono di Los Angeles”. Una conclusione volutamente esagerata, ma coerente con un album che non si prende mai del tutto sul serio, mantenendosi fresco e piacevole.

L'eredità dei Weezer nell'alternative rock

Negli ultimi anni, la formazione losangelina ha sperimentato diversi generi, dal dance-rock al metal con il progetto ‘Sznz’ del 2022. Tuttavia, con il ‘Gold Album’ i Weezer scelgono di restare fedeli al loro stile distintivo, offrendo ai fan un lavoro coerente e consapevole. Il disco si distingue per la capacità di affrontare con leggerezza temi legati all’età e alla fama, mantenendo un sound riconoscibile e accessibile anche alle nuove generazioni. La band conferma così il proprio ruolo di riferimento nell’alternative rock, dimostrando che, anche dopo trent’anni di carriera, è possibile rinnovarsi senza perdere la propria identità.