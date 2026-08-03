Il film 'Where we used to sleep' del regista tedesco Matthäus Wörle ha conquistato il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée al Cervino CineMountain. La rassegna cinematografica, che si è conclusa il 2 agosto 2026 ai piedi del maestoso Cervino, ha premiato l'opera di Wörle, un intenso documentario che esplora i temi della memoria e della resistenza ambientale. Al centro del racconto vi è la drammatica vicenda di Geamăna, un villaggio rumeno quasi interamente sommerso dai fanghi tossici di una vicina miniera di rame.

La storia di Geamăna nel film premiato

'Where we used to sleep' porta sullo schermo la toccante storia di Geamăna, un tempo fiorente villaggio situato tra i suggestivi Monti Apuseni in Romania. Un tempo dimora di circa mille abitanti, oggi di questo luogo rimane visibile solo il campanile della chiesa, che emerge solitario dai fanghi velenosi generati dall'espansione di una miniera di rame. Quasi tutte le abitazioni sono sprofondate, costringendo la maggior parte degli abitanti a fuggire e ad abbandonare le proprie radici.

Il documentario segue la protagonista Valeria Praţa, la cui esistenza si svolge in un precario equilibrio tra il ricordo del passato e la lotta per il presente, costantemente minacciata dalle inesorabili conseguenze ambientali dell'attività mineraria.

Il film, girato in Romania nel 2024, ha una durata di 82 minuti ed è stato realizzato in lingua originale rumena, con sottotitoli disponibili in inglese e tedesco, rendendolo accessibile a un pubblico internazionale.

Riconoscimenti e numeri dell'edizione 2026

La giuria internazionale del Cervino CineMountain ha inoltre conferito una menzione speciale a 'The oldest munro bagger', un'opera britannica del 2025 diretta da Christina e Jay Golian. Questo documentario, della durata di 57 minuti, narra la straordinaria impresa dell'ottantenne Nick Gardner, impegnato a scalare tutti i 282 Munro scozzesi. Il film ha ricevuto anche il prestigioso Premio Club alpino italiano. Il Premio Montagne d’Italia è stato assegnato a 'Il rospo e il diamante' di Beniamino Casagrande, evidenziando l'attenzione del festival per le produzioni dedicate al territorio montano.

L'edizione 2026 del festival si è distinta per un'offerta cinematografica particolarmente ricca e variegata. Il programma ha incluso 41 film in concorso, affiancati da 14 anteprime italiane e 3 anteprime mondiali, oltre a 6 film fuori concorso. Complessivamente, sono state realizzate 70 proiezioni, confermando il Cervino CineMountain come un appuntamento di riferimento per il cinema di montagna e per le tematiche ambientali, capace di attrarre un pubblico vasto e attento.