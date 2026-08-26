Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca e docente di Linguistica Italiana, ha interrogato l’uso del termine inglese ‘woke’ nel dibattito pubblico italiano. La parola, diffusa, ha una doppia valenza che ne compromette la comprensibilità. Assume significati opposti, generando confusione e polemiche, specie in ambito politico e mediatico.

‘Woke’: origini e significati

Linguisticamente, ‘woke’ deriva dall’inglese ‘to wake’ (“svegliare”), usato in italiano come sostantivo e aggettivo invariabile. Nato negli Stati Uniti dagli anni Quaranta, indicava consapevolezza verso ingiustizie e discriminazioni.

Originariamente, identificava attivisti e movimenti per la difesa dei diritti civili e la lotta alle disuguaglianze, con focus su etnia, genere e orientamento sessuale.

Negli ultimi anni, però, ha assunto un significato negativo e spregiativo, tra gli oppositori della ‘cultura woke’. In tale accezione, ‘woke’ si riferisce a chi porta battaglie progressiste verso forme radicali o aggressive, trasformandole in intolleranza, secondo i critici. Viene associato a ‘cancel culture’ e al dibattito sulla teoria del ‘gender’. Questa ambivalenza lo rende complesso e discusso in Italia.

L’adattamento di ‘woke’ all’italiano

D’Achille evidenzia come ‘woke’ sia entrato nell’uso italiano senza un reale equivalente.

La sua origine americana e il bagaglio culturale e politico ostacolano piena comprensione e uso appropriato. Il presidente della Crusca invita a riflettere sull’opportunità di importare termini nati in contesti specifici, poiché il loro ingresso può trascinare significati e conflitti propri della società d’origine.

Il dibattito sull’uso di ‘woke’ in Italia resta aperto, sulla sua comprensibilità e sulla necessità di alternative più adatte al contesto linguistico e culturale nazionale.