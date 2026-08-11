Il celebre cantautore emiliano Zucchero Fornaciari è stato insignito di un prestigioso riconoscimento ad Alassio, ricevendo le chiavi della città e l'iconica mattonella del Muretto. Questo tributo gli è stato conferito in virtù del suo ruolo di ambasciatore dell'Italia nel mondo, sottolineando il suo contributo alla diffusione della cultura italiana a livello internazionale.

La solenne cerimonia si è tenuta l'11 agosto 2026, sul palco allestito nella centrale piazza Partigiani di Alassio. L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e culturali: il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, che ha presieduto la consegna dei riconoscimenti; Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission; e Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino, custode della tradizione legata al Muretto di Alassio.

Durante la cerimonia, Adelmo Fornaciari, noto come Zucchero, ha apposto la sua firma sulla piastrella a lui dedicata. Questa piastrella autografata, destinata a diventare parte integrante del patrimonio artistico della città, sarà prossimamente collocata sul celebre Muretto di Alassio. La sua aggiunta arricchirà ulteriormente la collezione di firme illustri che adornano questo luogo simbolo della Riviera Ligure, testimoniando il legame tra l'artista e la città.

Il conferimento delle chiavi della città e della mattonella rappresenta non solo un omaggio alla straordinaria carriera internazionale di Zucchero, ma anche un riconoscimento tangibile del suo impegno costante come promotore della cultura e dell'identità italiana all'estero.

La sua musica ha valicato i confini nazionali, portando un pezzo d'Italia in ogni angolo del globo.

La cerimonia ufficiale e i protagonisti

L'evento, organizzato nella vivace piazza Partigiani, ha riunito diverse personalità di spicco. Il sindaco Marco Melgrati ha enfatizzato l'alto valore di questo riconoscimento per la comunità di Alassio, evidenziando come la presenza di un artista del calibro di Zucchero sia motivo di grande orgoglio e visibilità. La partecipazione di Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, ha sottolineato il ruolo della Liguria nel promuovere eventi culturali. Allo stesso modo, la presenza di Angela Berrino, rappresentante della Fondazione Mario Berrino, ha ribadito l'importanza della tradizione del Muretto e il suo valore storico e artistico per Alassio.

Il Muretto di Alassio: storia e significato

Il Muretto di Alassio si erge come uno dei monumenti più distintivi e amati della città, celebre per la sua singolare collezione di centinaia di piastrelle autografate. Queste piastrelle sono state apposte da innumerevoli personaggi illustri provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica. La tradizione di dedicare una piastrella a figure di spicco ha avuto inizio negli anni Cinquanta, grazie all'intuizione dell'artista Mario Berrino, che concepì l'idea di trasformare un semplice muretto in una galleria a cielo aperto della fama.

Ogni piastrella rappresenta un segno indelebile di riconoscimento e un tributo a coloro che, con il loro talento, hanno lasciato un'impronta significativa nel panorama culturale italiano e internazionale.

La Fondazione Mario Berrino, istituita in onore del suo ideatore, si dedica alla conservazione, valorizzazione e promozione di questo inestimabile patrimonio artistico e culturale. L'aggiunta della piastrella di Zucchero Fornaciari perpetua questa tradizione, legando il nome dell'artista alla storia e all'identità di Alassio, e rafforzando il Muretto come luogo di memoria e celebrazione delle eccellenze.