Durante l'omelia, Zuppi ha descritto Guccini come un uomo di “discrezione, garbo, eleganza antica, timidezza” e con “radici di sapienza antica”, cresciuto “tra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia”. Il cardinale ha insistito sulla costante ricerca che caratterizzava l'opera di Guccini: “Non hai mai avuto la presunzione di trovare risposte definitive”. Ha aggiunto che il dubbio era per Guccini “il modo di stare davanti alle cose senza barare, in modo integro”, e che “chi fa sua la domanda dell'umano, scopre sempre la presenza di Dio”.

Zuppi ha sottolineato che “servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede”. Al termine del suo intervento, il cardinale ha recitato una preghiera e impartito la benedizione, affidando Francesco Guccini a quella “gioia senza fine” dove “ogni lacrima sarà asciugata”. La scomparsa e il ricordopubblico Francesco Guccini è morto il 6 agosto 2026 a Pavana, all'età di 86 anni, circondato dalla moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari. La famiglia ha comunicato che le esequie si sarebbero svolte in forma strettamente privata, secondo le volontà dell'artista. È prevista una cerimonia commemorativa nel mese di settembre per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo pubblicamente. Il funerale a Pavana ha visto una sentita partecipazione, un ultimo omaggio a una delle figure più significative della musica italiana, ricordata non solo per la sua produzione artistica ma anche per le sue qualità umane e la profondità del suo pensiero.