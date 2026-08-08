L'Italia ha salutato Francesco Guccini, spentosi il 6 agosto 2026 a Pavana all'età di 86 anni. Il cantautore modenese, gigante della musica e dell'impegno, è deceduto circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Le esequie si sono svolte in forma strettamente privata, rispettando le sue volontà. La famiglia ha chiesto che il momento di dolore fosse vissuto nella più intima riservatezza, ringraziando chi si è unito al lutto. Una cerimonia commemorativa pubblica è prevista per il mese di settembre, per permettere a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo.

L'omaggio del Cardinale Zuppi: un cuore grande in ricerca

Durante il funerale a Pavana, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha reso omaggio a Guccini con un ricordo personale: “Una sera, parlando dell’ultimo saluto, Francesco disse che sarebbe stato contento della mia presenza... Tocca a me.” Zuppi ha sottolineato come Guccini si definisse “agnostico possibilista” e come la sua assenza fosse sentita, ma al contempo trasformata in una presenza viva grazie alla poesia e alla musica che “generano sempre altra poesia e aiutano a far cantare il cuore”.

Il cardinale ha ripercorso i grandi temi dell'opera di Guccini: il tempo, l’amore, la politica e la spiritualità.

Ha ricordato l’insofferenza del cantautore per dogmi, pregiudizi e manicheismi, affermando: “Le ideologie confondono, fanno male. Hai ragione”. Zuppi ha proseguito sottolineando la necessità di “giganti” come Guccini, “uomini dal cuore grande, con tanta umanità, gratuita, che condivide e non calcola, che dona e non possiede”. Ha elogiato la sua discrezione, il garbo, l’eleganza antica e la timidezza, radici di una “sapienza antica” appresa tra i “saggi ignoranti di montagna”.

Zuppi ha insistito sulla ricerca costante che ha caratterizzato l'opera di Guccini: “Non hai mai avuto la presunzione di trovare risposte definitive”. Il dubbio, ha spiegato il cardinale, era il suo modo di affrontare le cose “senza barare, in modo integro”, senza smettere di chiedere e ascoltare.

La cerimonia si è conclusa con una preghiera e la benedizione, affidando Francesco Guccini a quella “gioia senza fine” dove “ogni lacrima sarà asciugata”.

Francesco Guccini: un'eredità tra musica, poesia e impegno

Nato a Modena il 14 giugno 1940, Francesco Guccini è stato un protagonista indiscusso del cantautorato italiano. Dopo la guerra, si trasferì a Bologna, dove iniziò la sua carriera musicale nel 1958. Il suo primo brano significativo fu “La canzone del bambino nel vento”, poi nota come “Auschwitz”. Il disco d’esordio, “Folk beat n. 1” del 1967, conteneva già capolavori come “Auschwitz”, “Canzone per un’amica” e “L’antisociale”.

L'impegno politico e intellettuale di Guccini si manifestò con brani come “Dio è morto” (se Dio muore…), ispirato a Allen Ginsberg, inizialmente cantato da Caterina Caselli e poi dai Nomadi.

Questo brano, sebbene subì censura, fu trasmesso anche da Radio Vaticana e apprezzato da papa Paolo VI. Negli anni ’70, l’album “Radici” (1972) incluse “La locomotiva” e “Incontro”. L'album “Via Paolo Fabbri 43” del 1976 è riconosciuto tra i migliori della storia della musica italiana e conteneva “Canzone quasi d’Amore”. Tra le sue opere successive spiccano “Guccini” (1983) con “Autogrill” e “D’amore di morte e di altre sciocchezze” (1996) con “Cirano”, “Lettera” e “Quattro Stracci”.

Guccini non amava il clamore, era orgogliosamente provinciale e distante dalla notorietà. La sua visione d’artista si estese a numerose pubblicazioni, l’ultima delle quali, “Vola golondrina”, nel 2023, fu definita “un grande romanzo sugli ideali per cui vale la pena di dare la vita”.

Il suo ultimo album originale fu “L’ultima Thule” (2012). Fino alla fine, Guccini rimase un osservatore acuto, rilasciando la sua ultima intervista al Corriere della Sera il 31 dicembre. La sua scomparsa, avvenuta nel giorno della Trasfigurazione per la Chiesa, anniversario di Hiroshima e della morte di Paolo VI, lascia un vuoto incolmabile, ma la sua eredità poetica e impegnata continuerà a ispirare.